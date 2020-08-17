Врач объяснила, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ

Москва, 17 августа. Умение отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды и гриппа является особенно важным в период эпидемии. Об этом заявила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По ее словам, коронавирус, простуду и сезонный грипп могут начинаться с одинаковых симптомов. В первые дни человек может ощущать легкую слабость и недомогание без скачков температуры.

«На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия», — пояснила Романенко.

При простуде или ОРВИ температура остается невысокой, однако есть насморк, першение в горле и ломота в мышцах. Легкая форма коронавируса сопровождается потерей обоняния и вкуса. Простуда продолжается от трех до семи дней, а коронавирус длиться не менее 14 дней.

Тяжелая форма коронавируса сопровождается высокой температурой, которая может достигать 39 градусов. Кроме того, возникают кашель и одышка. При возникновении подобных симптомов требуется незамедлительная госпитализация. Главным отличием гриппа от коронавируса является наличие сильной головной боли, передает «Ридус».

«Сезонный грипп начинается резко, с высокой температуры, выраженной головной боли, резкой боли в мышцах, суставах. Плохое самочувствие при гриппе обычно длится пару дней, редко — пять дней, а потом должно наступить облегчение», — отметила Романенко.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 21,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 774 тысячи человек.

На территории России зафиксировано более 928 тысяч случаев, 15 тысяч человек умерли. Более 736 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.