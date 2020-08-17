Кузнецова рассказала о состоянии ребенка, которым жонглировал отец

Москва, 17 августа. Медики не обнаружили следов жестокого обращения у ребенка, которым жонглировал отец, рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире Первого канала.

«Пока, по предварительным данным, мы знаем, что повреждений каких-либо, свидетельствующих о жестоком обращении, не обнаружено», — сообщила Кузнецова.

Она добавила, что ребенок находится в больнице, обследования малыша продолжаются.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина жонглирует ребенком, как игрушкой. Отец подвесил малыша головой вниз и размахивал им из стороны в сторону. Инцидентом заинтересовались полиция и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. 35-летний мужчина заявил полицейским, что у него есть свое представление о том, как воспитывать малышей. Он сравнил маленьких детей с обезьянками. В крови мужчины обнаружили следы наркотиков.