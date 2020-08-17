Сябитова рассказала подписчицам, как заставить мужчину жениться

Москва, 17 августа. Телеведущая и самая известная российская сваха Роза Сябитова рассказала, как заставить мужчину сделать предложение руки и сердца. Своим советом по достижению личного счастья она поделилась в Instagram.

В аккаунте свахи в понедельник появился новый пост на тему отношений.

«Самый старый и проверенный способ привести мужчин к браку — стать для него незаменимой и показать, как он вам необходим», — написала она.

По словам Сябитовой, для женщины существует несколько способов стать необходимой. Во-первых, она может показать себя «рекламным агентом» спутника, который рассказывает всем, какой он замечательный. Во-вторых, заставить его считать ее жизненной опорой.

Также дама может прибегнуть к «научным достижениям», заставив мужчину буквально «зафиксировать» внимание на ней. В частности, «выработать у него условный рефлекс на ассоциации», например, на свой запах. Или действовать в отношениях через поощрение — каждый раз делать для возлюбленного нечто приятное, когда он радует своим поведением.

Телеведущая подчеркнула, что последний прием — «научные достижения» — можно использовать как комплексно, так и отдельно.

«В любви и на войне все средства хороши, вы согласны?» — поинтересовалась у подписчиц Сябитова.

Ранее сваха из «Давай поженимся!» порекомендовала девушкам встречаться одновременно с тремя мужчинами, пока с одним из них не начнутся серьезные отношения. Она объяснила это тем, что так больше шансов найти достойную кандидатуру, пишет «Газета Кемерова».