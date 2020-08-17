США отвергли инициативу Путина о саммите по Ирану



Москва, 17 августа. Власти США отказались принять участие в видео-саммите по ядерной проблеме в Персидском заливе. Об этом сообщает постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

«США отклонили предложение В.В.Путина о саммите в режиме он-лайн с целью снижения напряженности в Персидском заливе и вокруг Ирана. Налицо два конкурирующих подхода: российский, нацеленный на диалог и систему коллективной безопасности в регионе, и американский, основанный на давлении», — написал Михаил Ульянов в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин предложил формат видео-саммита для обсуждения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Цель — наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН, оказать коллективную поддержку дальнейшему бесперебойному осуществлению резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации СВПД», — заявлялось в предложении президента.

Инициатива президента России была поддержана в ООН. Свое участие в саммите подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон. Предложение также было поддержано властями Китая.