Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтийским морем

Москва, 17 августа. Российский истребитель Су-27СМ перехватил самолет-разведчик ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Американский самолет приближался к российским границам. Для опознавания воздушной цели в воздух подняли Су-27СМ из состава дежурных сил Балтийского флота. Экипаж идентифицировал цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

«После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Полет российского Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами.

Отметим, что этот случай далеко не единственный. Су-27СМ в минувшее воскресенье перехватил над Черным морем самолет базовой патрульной авиации «Атлантик» ВМС Италии.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал новые поставки истребителей для ВКС. Ведомство подпишет два госконтракта стоимостью более 100 миллиардов рублей на поставку 21 истребителя Су-30СМ2 и 25 учебно-боевых самолетов Як-130.