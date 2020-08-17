Россия научилась развиваться в условиях кризиса лучше остального мира

Два сообщения из сферы внешней торговли Российской Федерации очень кстати совпали по времени и общему идеологическому содержанию.

Сообщение первое: доля несырьевого сектора в российском экспорте за январь-июнь 2020 года достигла рекордной отметки в 43%. Год назад этот показатель составлял всего 33%. Основой такого роста послужило снижение мировых цен на энергоносители, а также повышенный спрос на сельскохозяйственную продукцию и драгоценные металлы.

Сообщение второе: доля доллара в российско-китайской торговле в январе-марте 2020 года впервые за последние 30 лет опустилась ниже 50%, составив 46% (на евро приходится 30%, на рубль и юань — 24%). При этом общий объем торговли товарами и услугами снизился на 1,64% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 24,539 млрд долларов, наш экспорт в Поднебесную увеличился на 0,23%, до 12,964 млрд долларов, а импорт снизился на 3,66%, до 11,575 млрд долларов. Китай закрепился в качестве главного торгового партнера нашей страны по всем основным позициям.

В целом за первую половину 2020 года товарооборот России на мировом рынке составил 264,146 млрд долларов — это минус 16,81% к январю-июню 2019 года. Причем экспорт снизился на 22,54%, до 158,9 млрд долларов, а импорт — на 6,34%, до 105,246 млрд долларов. Соответственно, профицит внешней торговли РФ упал на 42,17%: с 92,779 до 53,654 млрд долларов.

Конечно, эти цифры трудно назвать блестящими, но сейчас на всей планете дела обстоят именно так. Мировая торговля сокращается опережающими темпами по отношению к падению ВВП: в частности, Всемирная торговая организация дала прогноз на минус 18,5% за второй квартал и до минус 32% по итогам года. А доллары, которых за текущий год Федрезерв США напечатал уже более 6 триллионов, вызывают все меньше доверия в мире.

В самом деле, какой смысл продавать реальные товары и услуги за валюту, которая дешевеет и будет дешеветь буквально на глазах (за май-июль «бакс» потерял 8% своей стоимости по отношению к евро и почти 14% — по отношению к золоту)? Транснациональные корпорации в этих условиях выигрывают только в режиме «поверх границ»: большая IT-пятерка, она же FAGMA (Facebook, Amazon, Google, Microsoft и Apple), фиксирует рекордные объемы продаж и прибылей, остальные же тонут.

Как видим, глобальная экономика становится все менее глобальной. Страны мира во все большей степени переориентируются на внутренние национальные рынки, и Россия, которая из-за санкций вошла в этот процесс еще шесть лет назад, в середине 2014 года, переживает это испытание более чем достойно. Впору даже сказать: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Наша страна научилась — или вспомнила о том, как? — не только выживать, но и развиваться в условиях внешних ограничений. Словом, спасибо за санкции!

А тут еще и в третьем квартале наблюдается достаточно заметное, пока почти десятипроцентное повышение цен на нефть: примерно с 41 до 45 долларов за баррель черного золота, что выше «цены отсечения», заложенной в российский бюджет-2020.

Заметим, что изменение мировой торговой конъюнктуры не помешало правительству Михаила Мишустина заложить еще 1,8 трлн рублей в свой финансовый резерв до конца 2020 года, а золотой запас России практически сравнялся по стоимости с наличной денежной массой в стране.

Сюда же стоит добавить, что в этом году Россия соберет, согласно предварительным оценкам, третий по величине урожай зерна в своей истории, цены на золото будут расти, а об энергоносителях уже сказано выше. Про оружие и атомную энергетику даже говорить не приходится — здесь мы если не «впереди планеты всей», то более чем конкурентоспособны.

Представляется, что и космос, и IT-сферу, и многие другие отрасли экономики можно будет уже в обозримой перспективе подтянуть до мировых стандартов — особенно в рамках сотрудничества с Китаем, имеющим сегодня самую мощную в мире производственно-технологическую базу. Разумеется, для реализации таких перспектив необходимо свести к минимуму риски цветных революций, что предъявляет определенные требования не только к российскому обществу, но и к системе власти.

Сегодня мировая ситуация в целом напоминает конец 60-х—начало 70-х годов прошлого века, когда стоял вопрос о том, кто упадет первым: США как лидер «свободного мира» или СССР как лидер «социалистического лагеря». Эта дилемма полувековой давности, как известно, решилась в пользу Штатов. Однако теперь результат может — хотелось бы сказать, что и должен — оказаться прямо противоположным: в целом Россия вполне готова взять долгожданный реванш у ослабевшей Америки.