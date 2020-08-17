Президент Мексики готов первым испытать российскую вакцину от COVID-19

Мехико, 17 августа. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности использовать российскую вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, если ее эффективность будет доказана.

На ежедневной пресс-конференции у мексиканского лидера поинтересовались по поводу российской вакцины. По его словам, если будет доказана эффективность препарата, то Мехико свяжется с российскими властями.

«И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем», — сказал политик.

На прошлой неделе Россия объявила о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса. В понедельник стало известно, что объем первой промышленной партии вакцины от COVID-19 превысил 15 тысяч доз.