Эксперты объяснили, почему бывшим заключенным трудно начать новую жизнь

Первая тюрьма в России была создана в 1401 году. Она находилась в Новгородском княжестве. Но тюремное заключение не было распространенной мерой наказания в то время. Увеличение количества исправительных учреждений пришлось на царствование императрицы Екатерины Второй. К концу 19-го века в российской империи их насчитывалось 884. Сейчас в России количество заключенных в колониях и СИЗО сокращается. За все время тюремный уклад оставил свой след на российской культуре. Большинство людей знают правила жизни в исправительных учреждениях, хоть и ни разу там не были.

Однако в обществе возникает много споров, касающихся довольно мягких наказаний для преступников. Кто-то считает, что права заключенных защищать не нужно. При этом российское законодательство предусматривает за незначительное нарушение закона наказание в виде реального тюремного срока. Недаром среди россиян довольно популярным является выражение «не зарекайся от сумы и от тюрьмы».

Может ли российская тюрьма исправить? Улучшаются ли условия в российских тюрьмах и следственных изоляторах? Мешает ли судимость при трудоустройстве? Какие статьи Уголовного кодекса стоит декриминализировать? Эти и другие вопросы участники онлайн-эфира под названием «Что значит попасть в тюрьму?» обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Федеральное агентство новостей подготовило обзор трансляции для тех, кто пропустил ее.

Выйти из тюрьмы и вернуться к жизни

Член попечительского совета благотворительного фонда «Подари жизнь» Константин Шайфулин констатирует, что после освобождения из тюрьмы человек сталкивается со многими трудностями. По его словам, у судимых граждан возникают проблемы при трудоустройстве.

«Человеку, который отбывал наказание, тяжело опять вернуться в жизнь. У него нет друзей, близких и его ничто не держит на свободе. В основном такие люди повторно попадают обратно [в тюрьмы]. Вопрос с трудоустройством является уже наболевшим. При этом государство занимается заключенными, пока они отбывают свой срок наказания», — сказал Шайфулин.

Немаловажным вопросом является необходимость социализации отсидевших граждан после тюрьмы. Как считает гость мероприятия, этот процесс нужно начинать еще в исправительных учреждениях.

«Многие люди сидят 10–15 лет. Как они могут вернуться и жить в нашем социуме? Человек уже имеет какие-то свои традиции. Кто-то выходит обозленным. Образования не хватает. Я думаю, что нужно начинать социализацию оттуда. Если раньше, в советские времена, наоборот, заставляли работать, то сейчас этого нет. Если человек освободится, то он должен знать, что может начать работу по специальности», — заявил Шайфулин.

Представитель благотворительного фонда считает, что на романтизацию тюремной тематики среди подростков повлияли «улицы и то, с кем они общаются».

«Нужно доводить до людей, что в жизни мы не должны никому нести вред. Если будет такое понимание, то они будут приносить пользу. К бывшим заключенным относятся предвзято», — пояснил Шайфулин.

Свое мнение о проблеме социализации бывших заключенных озвучила член Общественной палаты Мария Бутина. Она подчеркнула, что этот вопрос является ключевым.

«Сегодня в РФ количество заключенных сокращается. Существуют различные варианты наказания, кроме помещения человека в места лишения свободы. Тюрьма не исправляет, когда человек попадает в эту среду, то он перенимает чужие знания и навыки», — поделилась мнением Бутина.

Стоит также понимать по каким причинам человек идет на преступление, говорит общественный деятель.

«Около 40% детей из детских домов попадают в тюрьму. Возможно, они пошли на преступление из-за бедности, а кто-то в знак протеста. В связи с этим необходимо больше внимания со стороны всех органов, ведущих расследование, поскольку невинного человека нельзя отправлять в тюрьму», — пояснила она.

При этом немалая часть граждан отбывает свой срок по статье 228, подчеркивает она. По данным ФСИН на 2018 год, в России каждый седьмой приговор выносится по статье 228 Уголовного кодекса РФ.

«Преступление, связанное с распространением наркотиков, всегда ужасное. Такие граждане — убийцы, — выразила мнение Бутина. — Они подвергают опасности молодежь, а это страшная вещь и оправдана она быть не может. К сожалению, бывают такие ситуации, как с Иваном Голуновым, с подкидыванием наркотиков».

По словам модератора дискуссии Артемия Галицына, в России принято считать, что «человек с судимостью — это человек с клеймом». Однако с этим не согласился депутат Госдумы Кирилл Черкасов.

«Я думаю, что это ложное мнение. Неоднократно говорилось, что погашенная судимость, которая имеет определенный срок давности, не должна приниматься во внимание со стороны работодателя. Хотя субъективно мы прекрасно понимаем, что служба кадров при приеме на работу смотрит на этот параграф, и он будет принят во внимание не в пользу человека», — отметил Черкасов.

Служба социализации освобожденных

К дискуссии подключился правозащитник и общественный деятель Андрей Бабушкин. Как он заметил, при попадании человека в тюрьму социализация не должна прекращаться. Но на практике часто происходит то, что человека арестовывают и теряют его паспорт, трудовую книжку и водительское удостоверение, сообщает гость онлайн-эфира. Во время нахождения в СИЗО он не получает даже свиданий с близкими, уточняет Бабушкин. По итогу между родственниками и заключенным ослабевает связь. Для отбывания наказания человека отправляют достаточно далеко от места проживания.

«Все эти проблемы приводят к тому, что бывший заключенный выходит из тюрьмы не понимающим, что происходит в жизни. Он утратил навыки посещения магазина, не может общаться с работодателем или грамотно выстроить свои разговоры с чиновником. Человек может вести себя дерзко, пропуская сквозь зубы тюремные словечки. Такое поведение — это попытка скрыть свою неуверенность, поскольку в глубине души человек боится социальных контактов», — объяснил Бабушкин.

Можно ли решить эту проблему? Правозащитник полагает, что нужно обязательно создать службу, которая будет заниматься работой по социализации освобожденных граждан и их контролем.

«Если мы видим, что человек нуждается в социальном сопровождении, то оно должно начинаться от ворот тюрьмы. Его должен кто-то встречать и проводить к месту жительства и устройства на работу. В таком случае он будет чувствовать, что не один в этом мире, — поясняет эксперт. — Кроме того, необходимо изменить систему пособий, которую получает освобожденные. Сегодня его сумма очень крошечная — 820 рублей. При этом пособие не увеличивалось уже почти десять лет. На эти деньги можно покушать, если покупать не очень дорогую еду. Приобрести мобильный телефон и сим-карту на такое пособие невозможно. Его нужно увеличить и разделить на несколько частей. При выходе из тюрьмы человек получает одну часть пособия. Когда он добирается до места жительства, то получает вторую часть, а третью — после трудоустройства».

Мягкое наказание

Как заметил Артемий Галицын, в России педофилов порой могут освободить условно-досрочно. Большинство граждан не одобряет подобную практику в силу тяжести преступления, которое совершил человек. В свою очередь, Андрей Бабушкин считает, что любой преступник должен иметь право быть освобожден условно-досрочно, а иначе теряется смысл наказания.

«Наказание — это перестройка внутреннего мира человека и изменение иерархии ценностей. Мы не должны за какими-то страшилками или мифами не видеть человека, — отмечает он. — Конечно, наказание бывает недостаточным. Давайте посмотрим на часть 4 статьи 111 — тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть человека. Например, пьяный подонок избивает старика, который умирает спустя время в больнице. И этот человек по нашим законам может получить до двух месяцев лишения свободы».

ГУЛАГ и российские тюрьмы: есть ли различия?

Многие представители либеральных кругов сравнивают нынешние тюрьмы России с ГУЛАГом. На вопрос, корректно ли это делать, ответил общественный деятель Андрей Бабушкин.

«С ГУЛАГом мы можем сравнивать только по одному показателю — количеству заключенных. До создания ГУЛАГа в 1930 году в стране их число никогда не превышало 400 тысяч человек. При появлении ГУЛАГа количество заключенных подскакивает до 2 млн 857 тысяч», — сказал гость дискуссии.

Что касается прав человека, то сегодня ситуация отличается от той, что была в ГУЛАГе, утверждает Бабушкин.