Келли Брук подверглась травле из-за «карантинных» килограммов

Лондон, 17 августа. Британская актриса, телеведущая и plus size модель Келли Брук показала лишнее в соцсетях и нарвалась на жесткую критику. Поклонники называют ее «толстухой» и «антисексом».

Виной всему стал карантин. Келли признает, что поправилась, но читать жесткие комментарии хейтеров ей очень обидно. Некоторые из троллей даже требуют отозвать у нее титул «самой сексуальной женщины мира» (она получила его когда-то по версии журнала Maxim).

«Люди не могут принять тот факт, что я больше не очаровательная девчонка 20 лет. Я понимаю, это забавно. Но люди растут, люди становятся больше, люди меняются, это случается», — заявила она в интервью Daily Mail.

Она обратила внимание, что мужчины критикуют ее сильнее, чем женщины. Теперь женщина намерена худеть.

«Я готова нажать на кнопку «перезагрузки» и вновь стать стройной, счастливой и здоровой», — подчеркнула Брук.

Отметим, что до волны негатива Брук писала в своем Instagram, что она наслаждается своей посткарантинной полнотой и призвала проявлять любовь к своему телу.

К слову, лишний вес стала открыто демонстрировать супруга Джигана Оксана Самойлова. Но ее подписчики за это только поблагодарили, назвали естественной и прекрасной. Правда, некоторые пользователи попытались пристыдить ее «за пузо», но в ответ фанатки тут же ставили хейтеров на место.