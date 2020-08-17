Юристы рассказали, как не быть уволенным при уходе с работы пораньше

Чтобы спокойно отлучиться с работы раньше времени и не получить «прогул», а в дальнейшем увольнение, сотрудник должен ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными актами. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Увольнение за уход пораньше

Верховный суд разрешил в день рождения уходить россиянам с работы пораньше, если в организации есть подобная традиция. Заметим, что такое решение было принято после рассмотрения кассационной жалобы бывшей сотрудницы компании «Волгофарм». Как утверждала женщина, в организации именинников всегда отпускали раньше, поэтому в свой день рождения она так и поступила. При этом она предварительно поставила в известность руководителя.

Но эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, поэтому через месяц работодатель уволил сотрудницу за прогул. Женщина подала жалобу в суд. При этом ее требование сначала о восстановлении на работе и компенсации морального вреда частично было удовлетворено, но затем это решение отменили, признав увольнение законным.

В итоге женщина обратилась в Верховный суд, который отказался признавать правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины. Дело было отправлено на пересмотр.

Несколько правил

Адвокат, руководитель адвокатского бюро «Панфилов и Партнеры» Алексей Панфилов считает: чтобы в данной ситуации не проиграть суд и остаться на рабочем месте, работнику нужно соблюсти несколько правил. Во-первых, убедиться, что практика раннего ухода с работы и причины подобного решения закреплены в локальной документации компании (в частности, правилах внутреннего трудового распорядка). Во-вторых, действовать согласно алгоритму, прописанному в локальных актах.

«Если он размытый или может трактоваться по-разному, то действуем следующим образом. О своем желании следует предупредить непосредственное начальство в письменном виде (желательно заранее, за несколько дней до наступления дня рождения). На его имя составляется заявление, в котором сотрудник указывает свои данные, ссылку на пункт внутреннего норматива, а также приводит упомянутое решение Верховного суда. На бумаге, в случае положительного решения начальства, проставляются соответствующая виза, подпись и дата. Так подчиненный будет уверен, что его отсутствие не станет нарушением трудовой дисциплины, а работодатель, решив провести спустя время проверку, получит доказательства правомерности ухода», — пояснил Панфилов.

По словам юриста, нужно дождаться подписания заявления и только тогда покидать рабочее место.

Отдельного рассмотрения заслуживает понятие прогула. Под ним понимается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также более четырех часов подряд в течение рабочего времени. Если описанные условия не соблюдены (подчиненный покинул рабочее место на полчаса-час раньше при наличии подписанного заявления от руководителя), считать это прогулом нельзя, уверен адвокат.

«Напоследок отмечу: если вас уволили за прогул незаконно, вы вправе обратиться в инспекцию труда, комиссию по трудовым спорам, прокуратуру или суд, чтобы требовать восстановления на работе, выплаты зарплаты и компенсации морального ущерба», — заключил Памфилов.

Уход на час — не прогул

Адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим считает, что данную ситуацию нужно рассматривать с нескольких сторон. Первая — документальная.

«Чтобы спокойно отлучиться с работы раньше времени и не получить «прогул», а в дальнейшем увольнение, сотрудник должен ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными нормативными актами. В частности, ему нужен раздел (или отдельные пункты) о преждевременном уходе с работы и причинах для такого действия», — пояснила Ольга Сулим.

Если информация, как таковая, отсутствует, или имеет место разночтение (двоякая трактовка, что в теоретических судебных разбирательствах может сыграть на руку работодателю), то, по мнению Сулим, действовать нужно следующим образом. Во-первых, необходимо составить заявление на непосредственного руководителя.

«Указываем там свои данные, его данные. В основной части ссылаемся на локальные нормативы и решение суда. Обращаю внимание, что лучше оформить бумагу заблаговременно, а не в день желаемого ухода. Так у руководства будет больше времени для ознакомления», — пояснила юрист.

Во-вторых, по словам адвоката, нужно дождаться положительной визы начальства и его подписи заявления. В-третьих, уходим раньше, не боясь прослыть «прогульщиком». Если же в компании практика ухода в день рождения не предусмотрена, можно взять день отпуска без сохранения заработной платы.

«Согласно Трудовому Кодексу РФ, уход на час или два раньше к прогулу относиться не может (к тому же, если имеется заявление с визой руководителя). В случае незаконного увольнения работник вправе обратиться для защиты своих прав, восстановления на работе, получения полагающегося заработка и моральной компенсации в инспекцию труда, комиссию по трудовым спорам, прокуратуру и суд», — заключил Сулим.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила дать родителям первоклассников дополнительный выходной 1 сентября. Соответствующее предложение Маркс направила на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.