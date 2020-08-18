Законодатели России поделились любимыми рецептами дачной кухни

Август в России — дачная пора. Это время активного сбора урожая на участках и приготовления всевозможных заготовок на зиму. Именно на даче хочется состряпать самые вкусные летние блюда. Для этого нужны только руки хозяйки, проверенные временем рецепты и привычные продукты.

Российские парламентарии рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, какие яства они готовят из отечественных продуктов на дачах.

Шкара из барабульки по-черноморски

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала, что бессменным любимым блюдом русских греков в Крыму остается шкара из барабульки.

Ингредиенты:

— 0,5 кг свежей барабульки;

— 3–4 луковицы;

— 15–20 лавровых листьев;

— несколько горошин перца черного;

— щепотка сахарного песка;

— соль;

— черный чай.

Как объяснила Ковитиди, сначала нужно очистить барабульку от чешуи и внутренностей и промыть ее водой. Репчатый лук очистить от шелухи, промыть и нарезать тонкими кольцами.

Затем взять казанок — лучше чугунный, но можно и глубокую сковороду. На дно — пару ложек растительного масла. Выложить на дно слой репчатого лука, 3–4 горошины душистого перца, разложить равномерно лавровые листья. Сверху — снова лук кольцами, вновь перец душистый и несколько листиков лаврового листа. При этом каждый слой нужно посолить и поперчить по вкусу.

«Лук не жалеем, но все на любителя. Затем это нужно залить — и вот она, наша греческая «фишка»! — раствором холодного крепкого черного чая. Его подсаливаем, немного сахара и перчим тоже по вкусу. Заливаем до тех пор, пока чайный раствор не покроет содержимое казана сверху на два пальца», — рассказала сенатор.

Дальше пробуем раствор, доводим до кипения и варим минут 10. Надо следить за рыбкой, главное — не разварить. Никаких других специй добавлять не нужно.

«Хлеб кусками подсушиваем на мангале или в духовке и подаем отдельно на доске. Его макаем в шкуру. Овощи крупной нарезкой подаем отдельно. Не забудьте ялтинский лук! Пальчики оближешь, как вкусно!» — уверяет сенатор.

Правильный маринад для шашлыка

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал ФАН, что любит готовить мясо на природе. По его словам, для идеального шашлыка лучше отдавать предпочтение мясу из телятины или ягнятины, хотя свинина или курица — тоже прекрасные варианты.

Ингредиенты:

— 2 кг телятины или ягнятины;

— 2 луковицы;

— перец черный молотый;

— перец красный острый молотый;

— соль;

— оливковое масло.

«Шашлыки, стейки, барбекю — есть в этом что-то первобытное: разжег огонь, поджарил добычу… Но главное — сделать правильный маринад для шашлыка», — говорит Выборный.

В такой маринад нельзя добавлять ни уксус, ни лимонный сок, утверждает депутат: от этого мясо станет жестким, волокна сократятся.

«Я обычно использую для маринада много лука, режу его и мну руками, чтобы пошел сок», — объясняет собеседник ФАН.

Еще один секрет в том, что не надо нанизывать овощи и лук вместе с кусками мяса — так это все зажарится быстрее, будет гореть и испортит вкус, отметил Выборный.

«Как говорил Армен Джигарханян в одном советском фильме, класть шампуры на мангал нужно, когда угли станут седыми. Эту традицию мы передаем от отца сыну, а от сына — внуку. А те тоже расскажут своим детям», — добавил парламентарий.

Оленина по-мурмански

«Я представляю в Совфеде Мурманскую область, где лето может быть прохладным и даже холодным, а жаркие дни можно пересчитать по пальцам. Поэтому летние блюда, которые я предпочитаю готовить, когда нахожусь в регионе, связаны не с погодой, а с сезонностью продуктов», — рассказала ФАН зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Мурманчанам не приходится круглый год наслаждаться солнцем и снимать несколько урожаев, зато у них есть много того, чем можно гордиться и чего нет в других местах, говорит сенатор. Например, оленина в пряно-брусничном маринаде.

Ингредиенты:

— оленина (окорок);

— перец черный горошком;

— перец лимонный;

— перец чили молотый;

— можжевеловые ягоды;

— зира;

— кориандр;

— орегано;

— тимьян;

— розмарин;

— соль;

— бальзамик + 1 ч. л. винного уксуса;

— брусника (свежая или свежемороженая);

— оливковое масло.

По словам Кусайко, очень вкусно получается, если запечь кусок оленины, замариновав его предварительно, не позднее чем за два часа до приготовления, в смеси соли, розмарина, можжевеловых ягод, черного молотого перца, оливкового масла и сока брусники, — и подать это вместе с соусом из свежих ягод брусники.

«Мясо очистить от пленок, промыть, обсушить. Сухие приправы смешать, перетереть в ступке. Бруснику промыть, обсушить и поместить в блендер, взбить, — перечисляет парламентарий. — К бруснике добавить веточки розмарина, специи, винный и бальзамический уксус, все перемешать».

Затем надо хорошенько обмазать мясо маринадом со всех сторон и убрать мариноваться на ночь в холодильник. На следующий день вынуть мясо из холодильника, завернуть в пергаментную бумагу и фольгу. Разогреть духовку до 220 градусов и выпекать 20 минут, затем убавить температуру до 170 градусов и выпекать еще 60 минут.

Маринованные арбузы по-сибирски

Член комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова рассказала ФАН, что традиционным блюдом в Сибири, помимо пельменей конечно, являются маринованные арбузы. А еще депутат обожает лечо с добавлением лука и моркови.

«Я очень люблю домашнюю еду, потому что с детства проводила лето у бабушки в частном доме, где мы выращивали помидоры, перец, картошку, морковь, огурцы и фрукты. Летом мы собираем урожай и маринуем огурцы, помидоры, делаем лечо, квашеную капусту и различные хреновины, — рассказала депутат. — Особое блюдо, которое популярно у нас в Сибири, — маринованные арбузы. Их закатывают на зиму и с удовольствием потом открывают для праздничных столов».

Ингредиенты:

— арбуз;

— 1,2–1,5 литра воды;

— веточка сельдерея;

— 4 листа лаврушки;

— 4 дольки чеснока;

— 8 горошин черного перца;

— соль каменная;

— 1 ст. ложка уксусной эссенции или 1 ч. ложка лимонной кислоты.

Чтобы приготовить маринованный арбуз, нужно сперва простерилизовать банку. Затем подготовить сам арбуз, хорошо его вымыв, нарезав на куски и удалив семена. В кастрюле вскипятить воду, влить в нее уксус, всыпать сахар и соль. Кипятить 20–25 минут.

Затем сложить арбузные кусочки в банку и залить горячим маринадом. В большую кастрюлю постелить полотенце, поставить на него банку. Влить в кастрюлю воду, чтобы она была банке «по плечики». Прикрыть ее крышкой и стерилизовать 20 минут после закипания воды в кастрюле.

Вынуть банку, закупорить, перевернуть и накрыть зимним одеялом. Когда банка полностью остынет, ее следует убрать на хранение в прохладное место.

Аджапсандали по-подмосковному

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко середину августа старается проводить у себя на подмосковной даче. В беседе с ФАН она рассказала, что в этом году на ее участке впервые выросли баклажаны. И поэтому она поделилась рецептом своего любимого летнего блюда — аджапсандали.

Ингредиенты:

— баклажаны;

— перец болгарский;

— помидоры;

— лук;

— чеснок;

— базилик;

— кинза;

— соль по вкусу.

«Я беру баклажаны, перец болгарский и помидоры, кладу в духовку и запекаю. Минут через 40 отделяю кожуру, все вместе перемешиваю и добавляю чеснок, приправу, жареный лук — получается просто невероятное овощное рагу», — рассказывает сенатор.

Это очень вкусное, по-летнему дачное блюдо, уверяет Святенко.

«Зимой, мне кажется, это не с таким удовольствием будешь есть, как летом с домашними овощами», — отмечает парламентарий.

Аджапсандали — блюдо кавказской кухни, но также оно встречается в кухнях среднеазиатских тюркских народов. Его ближайшим европейским аналогом является рататуй, в котором, однако, баклажаны могут не быть основным ингредиентом или отсутствовать вовсе.