Законодатели России поделились любимыми рецептами дачной кухни

Август в России — дачная пора. Это время активного сбора урожая на участках и приготовления всевозможных заготовок на зиму. Именно на даче хочется состряпать самые вкусные летние блюда. Для этого нужны только руки хозяйки, проверенные временем рецепты и привычные продукты.
Российские парламентарии рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей, какие яства они готовят из отечественных продуктов на дачах.
Шкара из барабульки по-черноморски
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала, что бессменным любимым блюдом русских греков в Крыму остается шкара из барабульки.
Ингредиенты:
— 0,5 кг свежей барабульки;
— 3–4 луковицы;
— 15–20 лавровых листьев;
— несколько горошин перца черного;
— щепотка сахарного песка;
— соль;
— черный чай.
Как объяснила Ковитиди, сначала нужно очистить барабульку от чешуи и внутренностей и промыть ее водой. Репчатый лук очистить от шелухи, промыть и нарезать тонкими кольцами.
Затем взять казанок — лучше чугунный, но можно и глубокую сковороду. На дно — пару ложек растительного масла. Выложить на дно слой репчатого лука, 3–4 горошины душистого перца, разложить равномерно лавровые листья. Сверху — снова лук кольцами, вновь перец душистый и несколько листиков лаврового листа. При этом каждый слой нужно посолить и поперчить по вкусу.
«Лук не жалеем, но все на любителя. Затем это нужно залить — и вот она, наша греческая «фишка»! — раствором холодного крепкого черного чая. Его подсаливаем, немного сахара и перчим тоже по вкусу. Заливаем до тех пор, пока чайный раствор не покроет содержимое казана сверху на два пальца», — рассказала сенатор.
Дальше пробуем раствор, доводим до кипения и варим минут 10. Надо следить за рыбкой, главное — не разварить. Никаких других специй добавлять не нужно.
«Хлеб кусками подсушиваем на мангале или в духовке и подаем отдельно на доске. Его макаем в шкуру. Овощи крупной нарезкой подаем отдельно. Не забудьте ялтинский лук! Пальчики оближешь, как вкусно!» — уверяет сенатор.
Правильный маринад для шашлыка
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал ФАН, что любит готовить мясо на природе. По его словам, для идеального шашлыка лучше отдавать предпочтение мясу из телятины или ягнятины, хотя свинина или курица — тоже прекрасные варианты.
Ингредиенты:
— 2 кг телятины или ягнятины;
— 2 луковицы;
— перец черный молотый;
— перец красный острый молотый;
— соль;
— оливковое масло.
«Шашлыки, стейки, барбекю — есть в этом что-то первобытное: разжег огонь, поджарил добычу… Но главное — сделать правильный маринад для шашлыка», — говорит Выборный.
В такой маринад нельзя добавлять ни уксус, ни лимонный сок, утверждает депутат: от этого мясо станет жестким, волокна сократятся.
«Я обычно использую для маринада много лука, режу его и мну руками, чтобы пошел сок», — объясняет собеседник ФАН.
Еще один секрет в том, что не надо нанизывать овощи и лук вместе с кусками мяса — так это все зажарится быстрее, будет гореть и испортит вкус, отметил Выборный.
«Как говорил Армен Джигарханян в одном советском фильме, класть шампуры на мангал нужно, когда угли станут седыми. Эту традицию мы передаем от отца сыну, а от сына — внуку. А те тоже расскажут своим детям», — добавил парламентарий.
Оленина по-мурмански
«Я представляю в Совфеде Мурманскую область, где лето может быть прохладным и даже холодным, а жаркие дни можно пересчитать по пальцам. Поэтому летние блюда, которые я предпочитаю готовить, когда нахожусь в регионе, связаны не с погодой, а с сезонностью продуктов», — рассказала ФАН зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
Мурманчанам не приходится круглый год наслаждаться солнцем и снимать несколько урожаев, зато у них есть много того, чем можно гордиться и чего нет в других местах, говорит сенатор. Например, оленина в пряно-брусничном маринаде.
Ингредиенты:
— оленина (окорок);
— перец черный горошком;
— перец лимонный;
— перец чили молотый;
— можжевеловые ягоды;
— зира;
— кориандр;
— орегано;
— тимьян;
— розмарин;
— соль;
— бальзамик + 1 ч. л. винного уксуса;
— брусника (свежая или свежемороженая);
— оливковое масло.
По словам Кусайко, очень вкусно получается, если запечь кусок оленины, замариновав его предварительно, не позднее чем за два часа до приготовления, в смеси соли, розмарина, можжевеловых ягод, черного молотого перца, оливкового масла и сока брусники, — и подать это вместе с соусом из свежих ягод брусники.
«Мясо очистить от пленок, промыть, обсушить. Сухие приправы смешать, перетереть в ступке. Бруснику промыть, обсушить и поместить в блендер, взбить, — перечисляет парламентарий. — К бруснике добавить веточки розмарина, специи, винный и бальзамический уксус, все перемешать».
Затем надо хорошенько обмазать мясо маринадом со всех сторон и убрать мариноваться на ночь в холодильник. На следующий день вынуть мясо из холодильника, завернуть в пергаментную бумагу и фольгу. Разогреть духовку до 220 градусов и выпекать 20 минут, затем убавить температуру до 170 градусов и выпекать еще 60 минут.
Маринованные арбузы по-сибирски
Член комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова рассказала ФАН, что традиционным блюдом в Сибири, помимо пельменей конечно, являются маринованные арбузы. А еще депутат обожает лечо с добавлением лука и моркови.
«Я очень люблю домашнюю еду, потому что с детства проводила лето у бабушки в частном доме, где мы выращивали помидоры, перец, картошку, морковь, огурцы и фрукты. Летом мы собираем урожай и маринуем огурцы, помидоры, делаем лечо, квашеную капусту и различные хреновины, — рассказала депутат. — Особое блюдо, которое популярно у нас в Сибири, — маринованные арбузы. Их закатывают на зиму и с удовольствием потом открывают для праздничных столов».
Ингредиенты:
— арбуз;
— 1,2–1,5 литра воды;
— веточка сельдерея;
— 4 листа лаврушки;
— 4 дольки чеснока;
— 8 горошин черного перца;
— соль каменная;
— 1 ст. ложка уксусной эссенции или 1 ч. ложка лимонной кислоты.
Чтобы приготовить маринованный арбуз, нужно сперва простерилизовать банку. Затем подготовить сам арбуз, хорошо его вымыв, нарезав на куски и удалив семена. В кастрюле вскипятить воду, влить в нее уксус, всыпать сахар и соль. Кипятить 20–25 минут.
Затем сложить арбузные кусочки в банку и залить горячим маринадом. В большую кастрюлю постелить полотенце, поставить на него банку. Влить в кастрюлю воду, чтобы она была банке «по плечики». Прикрыть ее крышкой и стерилизовать 20 минут после закипания воды в кастрюле.
Вынуть банку, закупорить, перевернуть и накрыть зимним одеялом. Когда банка полностью остынет, ее следует убрать на хранение в прохладное место.
Аджапсандали по-подмосковному
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко середину августа старается проводить у себя на подмосковной даче. В беседе с ФАН она рассказала, что в этом году на ее участке впервые выросли баклажаны. И поэтому она поделилась рецептом своего любимого летнего блюда — аджапсандали.
Ингредиенты:
— баклажаны;
— перец болгарский;
— помидоры;
— лук;
— чеснок;
— базилик;
— кинза;
— соль по вкусу.
«Я беру баклажаны, перец болгарский и помидоры, кладу в духовку и запекаю. Минут через 40 отделяю кожуру, все вместе перемешиваю и добавляю чеснок, приправу, жареный лук — получается просто невероятное овощное рагу», — рассказывает сенатор.
Это очень вкусное, по-летнему дачное блюдо, уверяет Святенко.
«Зимой, мне кажется, это не с таким удовольствием будешь есть, как летом с домашними овощами», — отмечает парламентарий.
Аджапсандали — блюдо кавказской кухни, но также оно встречается в кухнях среднеазиатских тюркских народов. Его ближайшим европейским аналогом является рататуй, в котором, однако, баклажаны могут не быть основным ингредиентом или отсутствовать вовсе.