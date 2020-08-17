iPhone 11 оказался самым популярным смартфоном в мире

Москва, 17 августа. Флагман Apple iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире, завоевав лидирующие позиции на рынке в пяти странах. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков Counterpoint Research.

Из отчета компании за апрель текущего года следует, что доля этих смартфонов на американском рынке оказалась наибольшей и составила 16%. Главный конкурент iPhone 11 Samsung Galaxy A10e завоевал лишь 6%.

Также популярнее других устройств «яблочный» флагман оказался в Китае, Германии, Японии и Великобритании. Отмечается, что в КНР он занял на рынке 4%. На гаджеты Oppo A8, Honor 9X и Vivo Y3 там пришлось по 3%.

Вместе с тем в ряде стран iPhone 11 лидерство упустил. Так, в Южной Корее топ-5 полностью принадлежит устройствам от Samsung. На первом месте расположилась модель Galaxy A90 5G с долей 11%.

Во Франции гаджет от Apple разделил первое и второе места с Samsung Galaxy A51. В Индии самыми популярными смартфонами стали Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8, доля которых составила 14%.

Преданные пользователи Apple уже ждут появления следующей модели в линейке смартфонов — iPhone 12. Недавно авторитетный инсайдер Джон Проссер в своем Twitter сообщил, что анонс гаджета состоится на месяц позже, чем обычно, то есть в период с 12 по 18 октября.

Ранее стало известно, что Apple выпустит новую операционную систему — iOS 14 — и откажется от процессоров Intel. В комментарии «360» эксперты оценили, насколько может быть успешным эксперимент американской корпорации, и объяснили, зачем он нужен компании