Украинские военнослужащие готовят детей к боевым действиям в Донбассе

Киев, 17 августа. Военнослужащие Вооруженных сил Украины массово готовят детей к войне в Донбассе.

Мероприятия по подготовке украинских детей к войне в Донбассе проходят в Карпатах в рамках проекта «Кемп «Край Волков». В роли инструкторов выступают бывшие и действующие бойцы 140-го отдельного разведывательного батальона морской пехоты ВМСУ, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Украинские морпехи обучали военному делу детей из Тернополя, Ровно, Сватово и Херсона. В «учениях» приняли участие несколько десятков детей, передает «ПолитНавигатор».

«Девять девушек и двенадцать парней тренировались, учились и познавали военную науку — как перемещается разведгруппа, как оказывать помощь раненому, как обустраивать базы, как осуществляется поиск противника, раненого, как делается эвакуация, топография, ориентирование на местности», — сообщают организаторы мероприятия.

Перед завершением учебного курса дети отправляются на суточный полевой выход, по итогам которого «самые стойкие» получают шеврон с изображением «Волка». Сценарии учений и тренировок повторяют реальные ситуации, с которыми инструкторы сталкивались в Донбассе.

Напомним, весной 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.