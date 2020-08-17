Заслуженный учитель РФ высказался об обязательном ношении масок педагогами

Москва, 17 августа. Российских учителей обязали носить медицинские маски все время пребывания в школах. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в комментарии телеканалу «360» назвал нереальной такую меру.

Ямбург отметил, что решение носить маску дети и их родители принимают сами. При этом все школы заготовили медикаменты, тепловизоры и маски на полгода вперед.

«Ну представим себе, что в специализированных классах ребенок восемь часов с перерывом на обед сидит в маске — это нереально. А чем, извините, хуже учитель? Он что, выдержит такую ситуацию?» — возмутился Ямбург.

Педагог счел формальным запрет учителям ходить без масок.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения России сообщили Федеральному агентству новостей, что регионы в зависимости от эпидситуации сами будут принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями. Как заявили в ведомстве, здоровье всех участников образовательного процесса — вопрос, который находится на постоянном контроле при подготовке системы образования к новому учебного году.