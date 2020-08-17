Звезда «Дома-2» Рапунцель назвала причину расставания с бойфрендом

Москва, 17 августа. Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Алена Рапунцель, которая недавно сообщила о расставании с бойфрендом Максимом Колесниковым, рассказала о планах на будущее. Девушка опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками первыми успехами в своей новой жизни. Она заметила, что покинула шоу, чтобы заняться саморазвитием и образованием карьеры.

Рапунцель призналась, что после расставания с Колесниковым она смогла вздохнуть полной грудью и начать новую жизнь. Девушка заметила, что проект «Дом-2» для нее являлся некой зоной комфорта, из которой она решила выйти.

По словам бывшей участницы шоу, главной причиной для расставания с Колесниковым стало его «детское» отношение к жизни. Экс-бойфренд воспринимал проект, как место для отдыха, и не хотел заниматься саморазвитием. Однако Рапунцель уверена, что ее бывший пытался добиться популярности, используя ее ради хайпа и пиара.

«Мы разошлись, потому что я не готова была принять его позицию, а он — мою. За периметром Максим показал свою сущность. Уверена, что он не любил меня и использовал ради пиара и хайпа», – заявила Рапунцель.

Звезда «Дома-2» призналась, что больше никогда не планирует возвращаться на телевизионный проект. Сейчас девушка снимает квартиру в Москве и зарабатывает деньги, работая ведущей различных праздничных мероприятий. У Рапунцель большие творческие планы — она готовится завоевать популярность на телевидении, став новой ведущей различных шоу. Кроме того, она призналась, что в скором времени представит свою дебютную песню.

Ранее Алена Рапунцель оказалась в центре нового большого скандала. Девушка ошарашила своих поклонников неожиданной новостью о своем уходе с телевизионного проекта «Дом-2». Она заявила, что готова навсегда покинуть шоу, чтобы начать новую жизнь со своим молодым человеком Максимом Колесниковым, но вскоре пара рассталась.