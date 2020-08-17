Киркоров похвастался в Турции новыми вещами от Louis Vuitton

Москва, 17 августа. Король российской эстрады Филипп Киркоров похвастался модным образом от французского бренда Louis Vuitton. Фотографию, сделанную во время отпуска в Турции, исполнитель опубликовал в своем профиле в Instagram.

На первом кадре артист позирует на фоне позолоченного льва, расположенного у роскошного отеля в курортном Бодруме. На знаменитости вещи из новой коллекции Louis Vuitton: белые шорты-бермуды, синяя футболка с рисунком в виде облаков, кроссовки, кепка, голубой рюкзак, поясная сумка и чемодан.

На втором снимке артист в таком же «луке», но уже на фоне небольшого самолета.

«До следующего раза, Бодрум», — подписал публикацию 53-летний певец.

В начале августа поклонники артиста обрушились с критикой на звезду. Поводом для осуждения бывшего мужа Аллы Пугачевой стали дорогие кроссовки. Артист похвастался перед своей аудиторией новой обувью, которая стоит до семи миллионов рублей. Речь идет о коллаборации Dior и Nike. По мнению интернет-пользователей, платить миллионы за кроссовки — просто безумие. При этом сам Киркоров никак не отреагировал на выпады завистливых фолловеров.