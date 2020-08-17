Макаревич впервые показал молодую супругу

Москва, 17 августа. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич впервые показал публике свою четвертую жену, журналистку и фотографа Эйнат Кляйн.

В начале нового выпуска передачи «Смак» музыкант признался, что его не раз упрекали в скрытности относительно четвертого брака. Фанаты были недовольны, что Макаревич женился тайно и всячески скрывает молодую супругу от общественности.

Артист не оставил комментарий в свой адрес без ответа и представил зрителям Кляйн, которая пришла на шоу поделиться рецептом тартара из говядины.

«Это день для меня по-хорошему особенный. Может, даже эпохальный. День, когда я готовлюсь представить человечеству свою жену. Потому что человечество меня об этом давно просит», — сказал Макаревич.

Музыкант в штуку добавил, что супругу пришлось уговаривать прийти на передачу.

«Были скандалы, слезы, согласилась она не сразу, но я настоял на своем», — сказал с улыбкой он.

Напомним, что Макаревич и Кляйн поженились в конце прошлого года. Девушка — профессиональный историк и фотограф израильского происхождения. Познакомились будущие супруги во время одной из поездок по Эфиопии. Свадьба состоялась в Яффе.

Макаревич признавался, что организовала торжественное событие именно Кляйн. Она хотела, чтобы свадьба была красивой и в еврейских традициях, поэтому решила заняться подготовкой сама.