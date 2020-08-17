Джабаров призвал ЕС перестать вмешиваться в дела Белоруссии

Европейский союз пытается вмешаться во внутренние дела Белоруссии, объявляя законно избранного президента Александра Лукашенко персоной нон грата. ЕС только усиливает противостояние оппозиции и действующей власти. Об этом в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил сенатор Владимир Джабаров.

Такова была его реакция на призыв лидеров ведущих партий в Европарламенте провести новые выборы в Белоруссии. Европейские политики считают, что президентские выборы в республике не были ни свободными, ни справедливыми. В ЕП подчеркнули, что вся информация из отчетов указывает на победу представительницы оппозиции Светланы Тихановской.

«Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

При этом в Европарламенте поддержали решение глав МИД Евросоюза о введении индивидуальных дополнительных санкций против Белоруссии.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Европейские политики сделали «безобразное заявление». По его словам, этот призыв можно трактовать, как «грубейшее вмешательство» в дела Белоруссии.

«Во-первых, Европарламент ничего не решает. Во-вторых, сначала нужно разобраться в ситуации, что в Белоруссии происходит. В-третьих, ЕС всегда нас предупреждает, чтобы мы не вмешивались в выборы, а сам это делает. Евросоюз объявил победителем Тихановскую и ведет переговоры с ней. А при этом законно избранный президент объявлен у них персоной нон грата», — выразил мнение Джабаров в беседе с ФАН.

Член Совфеда посоветовал европейцам успокоиться и перестать «наседать на белорусов». Он подчеркнул, что из всех стран «Россия имеет большее право на высказывание какого-то мнения по ситуации в республике».

«Белоруссия является нашим союзником и членом Союзного государства. А подобные заявления ЕС только усиливают противостояние сторон. Если оно станет неуправляемым, то случится непоправимое. Крайним европейцы будут делать Лукашенко. Остановитесь, пусть белорусы сами разберутся, чего они хотят и куда планируют двигаться дальше. Лукашенко — это не [Виктор] Янукович, и он будет свою позицию отстаивать», — сказал он.

Скорее всего, Евросоюз хочет повторения госпереворота по украинскому сценарию, как это было в Киеве в 2014 году, утверждает Джабаров.

«Сейчас появляются русофобские ростки и программы, где Россия признается чуть ли не противником Белоруссии. Лучшего они ничего не придумали, но все таки Белоруссия — это не Украина. В последней ситуация назревала десятилетиями, и там была мощная прозападная прослойка, настроенная по-русофобски. В Белоруссии они такого не получат», — добавил политик.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель созвал саммит членов организации для обсуждения ситуации в Белоруссии. Он отметил, что народ Белоруссии «имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера».

Напомним, протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.