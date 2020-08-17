Эксперты объяснили, как соцсети и рэп вовлекают детей в субкультуру АУЕ

Санкт-Петербург, 17 августа. Распространение криминальной идеологии в подростковой среде является результатом недостаточного внимания родителей к своим детям. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов.

17 августа на площадке Медиагруппы «Патриот» состоялась онлайн-конференция на тему «Что значит попасть в тюрьму?», в ходе которой эксперты объяснили, как социальные сети и рэп вовлекают детей в субкультуру АУЕ1.

«Детским воспитание у нас в России совершенно не занимаются. Блатная романтика приходят к нашим детям через музыку, через рэп, через соцсети и модные каналы. Если мама не работает, а папа сидит, то ребенок предоставлен улице, и улица берет свое. И надеяться, что ребенок вырастит, далеким от этих принципов, не приходится», — пояснил депутат.

По его словам, определенный вклад в «криминализацию» подростков вносят и профессионалы киноиндустрии, которые с удовольствие штампуют привлекательные образы воров и грабителей.

«Государство и эксперты должны следить за тем, на что тратятся бюджетные средства, какие фильмы на них снимаются, какие актеры в них снимаются и как преподносится их роль», — уверен Черкасов.

Солидарен с мнением депутата и член попечительского совета благотворительного фонда «Новая жизнь» Константин Шайфулин.

«На развитие у подростков культа тюрьмы влияет улица и люди, с которыми они там общаются. В воспитании надо доводить до детей, что мы не должны нести вред ни своим близким, ни окружению, ни самому себе. Если будет такое понимание, то чем бы они не занимались, они будут ориентированы на то, чтобы приносить пользу», — отметил Шайфулин.

Напомним, 17 августа Верховный суд России признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Движение зародилось около десяти лет назад в Забайкальском крае. Тогда полицейские выявили группировку, участникам которой было от 15 до 22 лет. Позже аббревиатуру стали использовать на территории всей страны. Проблемы возникали в образовательных учреждениях, в которых учащиеся выстраивали коммуникацию схожую с общением в местах лишения свободы. В суде установлено, что АУЕ — структурированная и управляемая организация, которая причастна к экстремистским правонарушениям и массовым беспорядкам.

1 Организация запрещена на территории РФ.