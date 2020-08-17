Эксперт объяснил, почему РФ не возобновляет авиасообщение с Европой

Москва, 17 августа. Российские авиакомпании надеются на скорейшее возобновление перелетов в Европу, однако манипулировать статистикой заболеваемости коронавирусом в России не будут, сообщил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Основным критерием для открытия авиасообщения с Европой является количество заражений коронавирусом ― оно должны быть не выше, чем в ЕС. Российские компании остаются практически без работы шестой месяц, при этом им нужно обслуживать самолеты, платить зарплаты сотрудникам и вносить платежи за лизинг воздушного транспорта.

Господдержка в 23,4 млрд рублей пришлась кстати, однако не разрешила кризис в отрасли. Гусаров считает, что к концу года ряд авиакомпаний может обанкротиться, а некоторые объявят о своем слиянии.

Эксперт отметил, что теоретически Россия может попасть в «белый лист» стран, с которыми ЕС откроет авиасообщение. Так, Турция, где был высокий уровень заболеваемости, мифическим образом снизила его ради туристов.

Гусаров считает, что Россия не будет заниматься подобным манипуляциями. В случае второй волны, большой охват тестирования поможет предупредить резкий рост заболеваемости.

«Только массовое выявление и отслеживание уровня заболеваемости способны предотвратить катастрофу, так что манипуляции цифрами могут оказаться куда опаснее для России, чем некая польза для авиаотрасли», — подытожил эксперт.

Ранее правительство России расширило географию субсидируемых внутренних авиарейсов. В список добавили 138 позиций. Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом, Читой и другими городами РФ.