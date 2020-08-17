Кравец рассказала, что говорят звезды шоу-бизнеса о смерти Легкоступовой

Москва, 17 августа. Певица Алена Кравец рассказала, что говорят звезды шоу-бизнеса о смерти Валентины Легкоступовой.

По словам светской львицы, многие винят в проблемах певицы ее нового мужа Юрия Фирсова.

«Говорят разное, но многие считают, что ее напоил муж и она упала. Однако свечку никто не держал, поэтому 100% утверждать нельзя», — рассказала певица, ее слова приводит «Слово и Дело».

Напомним, что о смерти исполнительницы хита «Ягода-малина» стало известно 14 августа. Несколько дней до ухода из жизни певица находилась в коме.

На ее теле были найдены многочисленные гематомы. По словам Фирсова, она получила травмы, упав в ванной. У нее осталось двое детей: дочь Анетта от Игоря Кушнарева и сын Матвей от Александра Григорьева.

Анетта не комментирует смерть матери и не обвиняет Фирсова. Однако она говорила, что у Легкоступовой не было проблем с алкоголем.

Ранее сообщалось, что у певицы осталась недвижимость в Москве, автомобили, риэлтерский бизнес и авторские права на несколько хитов. За наследство могут побороться дети артистки, ее мать и Юрий Фирсов.