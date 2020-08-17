В Минпросвещения РФ уточнили, обяжут ли учителей носить маски в школах

Москва, 17 августа. Регионы в зависимости от эпидситуации сами будут принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как заявили в ведомстве, здоровье всех участников образовательного процесса — вопрос, который находится на постоянном контроле при подготовке системы образования к новому учебного году.

«Перечень мер, подготовленный министерством совместно с Роспотребнадзором — комплексный. Он затрагивает уборки и проветривание помещений, усиление дезинфекционного режима, создание необходимых условий для соблюдения правил личной гигиены, проработку вопросов графиков и расписаний школьный занятий и другие аспекты. Средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), содержащиеся в перечне, предписаны персоналу столовых», — сообщили в Минпросвещения.

В ведомстве уточнили, что предписание об обязательном ношении масок с 1 сентября будет решаться на региональном и муниципальном уровне в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что в новом учебном году школьных учителей в России могут обязать носить медицинские маски. При этом ученикам хотят разрешить находиться в школах без маски.