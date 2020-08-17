Основатель Superjob оценил право уходить с работы в день рождения раньше

Разрешение сотрудникам уходить раньше с работы повышает лояльность и улучшает атмосферу на рабочем месте. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил основатель Superjob Алексей Захаров.

Отпустить пораньше

Верховный суд РФ разрешил гражданам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации существует подобная традиция. Причиной такого решения стала кассационная жалоба бывшей сотрудницы компании «Волгофарм».

По словам женщины, в организации именинников всегда отпускали раньше. Именно поэтому в свой день рождения она так и поступила. При этом она отметила, что предварительно поставила в известность своего руководителя.

Но такая традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка. В связи с этим через месяц работодатель провел проверку и за прогул уволил сотрудницу. В свою очередь женщина подала жалобу в суд. Ее требование о восстановлении на работе и возмещении морального вреда сначала было частично удовлетворено. Однако позднее решение было отменено, а увольнение признано законным.

В конце концов она обратилась в Верховный суд. Тот не стал признавать правомерным вывод апелляционной инстанции о том, что истица более четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины. На данный момент дело по инициативе коллегии по гражданским делам находится на пересмотре.

«Никто хорошего сотрудника не уволит»

Как отметил Алексей Захаров, подобные вещи никак не регламентируются Трудовым Кодексом РФ.

«Отпускать или не отпускать в день рождения, в каждый второй понедельник месяца, в пятницу, в баню и так далее — это все добрая воля работодателя. Хочет — отпускает, не хочет — не отпускает. Никто его не может заставить в день рождения или в день свадьбы отпускать или не отпускать сотрудника», — пояснил Захаров.

По его словам, в определенных компаниях предоставляют выходные по религиозным праздникам (например, по православным или мусульманским). У других компаний таких традиций нет.

Комментируя инцидент с «Волгофарм», Захаров посчитал, что у сотрудника был конфликт с работодателем. И уход с рабочего места раньше был использован как повод для увольнения.

«Не нашел бы этот повод, придумал бы другой. Никто хорошего сотрудника не стал бы увольнять за четыре часа отсутствия на рабочем месте. Все же люди», — добавил основатель Superjob.

По его мнению, предоставление сотрудникам отгулов или возможности отпускать раньше делают их более лояльным. Где-то такие правила прописаны даже в договорах.

«В каждой компании что-то похожее есть. Где-то сотрудник вообще может не прийти на работу в день рождения, компания предоставляет отгул», — заключил Алексей Захаров.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила дать родителям первоклассников дополнительный выходной 1 сентября. Соответствующее предложение Маркс направила на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.