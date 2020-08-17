Потерпевшие по делу о ДТП хотят получить от Ефремова более 16 млн рублей

Москва, 17 августа. Потерпевшие по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, который проходит как обвиняемый в аварии, требуют от него свыше 16 миллионов рублей в качестве компенсации. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Они хотят более 16 млн рублей, но по практике даже более 200 тысяч рублей не дают по таким делам», — сказал он.

В понедельник защитник актера также говорил, что его подопечный уже выписан из больницы после госпитализации и намерен принять участие в судебном заседании 18 августа.

Ранее телеканал «360» сообщал , что старший сын погибшего в аварии с Ефремовым водителя Сергея Захарова подал иск к актеру на 6,5 миллиона рублей за причинение морального ущерба.

Потерпевшими в деле об аварии признаны также вдова Захарова, его брат и младший сын. Их иски уже готовы, но суммы не уточнялись.

Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Доказано, что в момент аварии он находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артист признан вменяемым.

Близкий друг и коллега актера Иван Стебунов рассказывал, что на протяжении нескольких дней перед трагедией Ефремов выпивал. По его словам, тот начал безостановочно потреблять спиртное за четыре дня до аварии.

После случившегося Ефремов был помещен под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Первоначально артист признавал себя виновным, но потом его защита изменила тактику, заявив, что актер отказался от признания вины на основании того, что якобы ничего не помнит.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский подчеркивал, что забывчивость актера не отменяет его вины в произошедшем. Телеведущий Владимир Соловьев в интервью Федеральному агентству новостей говорил, что Ефремов должен ответить за ДТП «по полной программе».