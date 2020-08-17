Лукашенко объяснил, кому нужны беспорядки в Белоруссии

Минск, 17 августа. Протестные акции спровоцированы в Белоруссии, чтобы власти оттянули своих военных на внутренние действия, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они (западные страны. — Прим. ФАН) просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия», — назвал Лукашенко причину беспорядков в республике.

Накануне Лукашенко выступил на митинге своих сторонников. Там он, в частности, напомнил, что войска НАТО находятся очень близко у белорусских границ — «танки, самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ».

Протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, на которых уверенную победу одержал Александр Лукашенко. Стоит отметить, что лидеры оппозиции не скрывают своих контактов с Западом, что дает основание полагать, что беспорядки в Белоруссии созданы искусственно и спровоцированы извне.