Адвокат заявил, что здоровью Ефремова угрожает опасность

Москва, 17 августа. Врачи обнаружили у актера Михаила Ефремова хроническую обструктивную болезнь легких. Такой диагноз назвал адвокат артиста Эльман Пашаев.

В понедельник рассматривалась жалоба на продление домашнего ареста Ефремова. Пашаев в ходе заседания заявил, что здоровью актера угрожает опасность. По его словам, у артиста было нарушение речи, онемели конечности.

«Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. <…> Это очень серьезное заболевание», — подчеркнул юрист.

Напомним, что 11 августа Ефремову стало плохо прямо в здании суда. Актера госпитализировали в Боткинскую больницу. Пашаев заявил тогда, что причиной госпитализации актера стал инсульт. Выписали артиста уже 15 августа. Во вторник он планирует присутствовать на заседании и давать показания.

Вечером 8 июня Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Актер пьяным сел за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Он не пострадал, а вот 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. В крови актера нашли следы наркотических веществ. Многие общественные и политические деятели высказались за то, чтобы артист получил реальный срок.