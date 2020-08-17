Поэт Резник рассказал, как решил квартирный вопрос Легкоступовой



Москва, 17 августа. Поэт-песенник Илья Резник рассказал, как в далеком прошлом решил квартирный вопрос певицы Валентины Легкоступовой.

По его словам, они были на одном мероприятии, и певица внезапно подошла к нему с неожиданной просьбой.

«Илюша, ты поможешь мне? У меня плохо с жилплощадью, однокомнатная квартира, я хочу, чтобы была двухкомнатная», — процитировал ее Резник.

Поэт не отказал и напряг свои связи, обратился к Павлу Бородину (возглавлял управление делами президента Бориса Ельцина).

«Замечательный он человек, попросил его помочь Легкоступовой. И он помог. У нее появилась двухкомнатная квартира», — поделился Резник в беседе с Nation News.

Но на этом, по словам музыканта, просьбы Легкоступовой не закончились. Вскоре она снова позвонила ему и опять попросила помочь с жильем. Теперь артистке уже была нужна трехкомнатная квартира. Резник признался, что это его очень удивило. К слову, у самого поэта в те годы не было своего жилья и он снимал квартиру.

По словам Резника, несмотря на такую поддержку в бытовом плане, он не сотрудничал с Легкоступовой.

«Просто в давние времена я на очень хорошую музыку Раймонда Паулса написал песню «Двое». Он эту песню предложил Вале. Она очень прилично, очень красиво спела эту песню. Это было прекрасно», — добавил он.

Напомним, Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации больницы, куда была доставлена с серьезной травмой головы. Артистка находилась в коме.

Сегодня стало известно, что за ее богатое наследство могут бороться ее дочь Анетта Бриль, сын Матвей Григорьев, мать и последний муж Евгений Фирсов.