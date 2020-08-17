Редактора «Новой газеты» оштрафовали за публикацию фейка

Москва, 17 августа. Мировой суд обязал главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова выплатить штраф из-за статьи «Свистать всех на верх».

Материал журналиста Валерия Ширяева о карантине на атомных подлодках «Воронеж» и «Смоленск» признали несоответствующим действительности. Доводы представителя «Новой газеты», о том что автор материала получил данные о заболевших коронавирусом в воинской части от высокопоставленного достоверного источника не были приняты во внимание.

Суд оштрафовал главного редактора издания Дмитрия Муратова на 60 тысяч рублей. За эту же публикацию наказана «Новая газета» штрафом в 200 тысяч рублей. Статья по требованию Роскомнадзора была удалена с сайта.

Административные протоколы о «фейках» на редакцию издания и Дмитрия Муратова также были составлены из-за материала журналиста Елены Милашиной о вспышке заболеваемости коронавирусом в одном из районов Чеченской республики.