Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Депутат Свищев призвал разобраться в причине смерти 17-летнего футболиста

35
0 Оставить комментарий

Депутат Свищев призвал разобраться в причине смерти 17-летнего футболиста

Москва, 17 августа. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев направит в Минспорта и Минздрав обращения с просьбой предоставить данные о случаях внезапной смерти молодых спортсменов на соревнованиях или во время тренировок. Об этом депутат сообщил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С таким заявлением депутат Госдумы выступил в связи со смертью в Москве 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

«Трагедия в «Рублево» говорит не о череде случайностей, а, к сожалению, о закономерности, в которой нужно разбираться, иначе молодым спортсменам заниматься профессиональным спортом становится опасно, — сказал Свищев. — Нужно разобраться, почему на спортивных площадках наступает скоропостижная смерть молодых парней. Не хватает внимания медицинского персонала? Детским и юношеским школам не хватает денег на оплату их труда? Не хватает квалифицированных специалистов? Очень много вопросов».

Депутат напомнил, что именно с медосмотра должны начинаться занятия спортом, чтобы на ранней стадии выявить возможные патологии, препятствующие спортивной карьере.

Депутат Свищев призвал разобраться в причине смерти 17-летнего футболиста

Свищев убежден, что нужно провести расследование этой смерти, установить, проводились ли необходимые медицинские тесты, не было ли каких-либо противопоказаний.

«Нужно провести полную инвентаризацию всех ДЮСШ на предмет наличия необходимого докторского состава и медоборудования. Направлю в Минспорта и Минздрав обращения с просьбой предоставить данные о смертях молодых спортсменов на соревнованиях и во время тренировок,  почему это случается, и какие меры принимаются, чтобы предотвратить эти трагедии», — сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 17-летний российский футболист Михаил Колосов умер на тренировке. Спортсмену стало плохо во время подготовки, проходившей на московском стадионе «Рублево». Футболист был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.

Новости партнеров