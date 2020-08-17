Депутат Свищев призвал разобраться в причине смерти 17-летнего футболиста

Москва, 17 августа. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев направит в Минспорта и Минздрав обращения с просьбой предоставить данные о случаях внезапной смерти молодых спортсменов на соревнованиях или во время тренировок. Об этом депутат сообщил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

С таким заявлением депутат Госдумы выступил в связи со смертью в Москве 17-летнего футболиста Михаила Колосова.

«Трагедия в «Рублево» говорит не о череде случайностей, а, к сожалению, о закономерности, в которой нужно разбираться, иначе молодым спортсменам заниматься профессиональным спортом становится опасно, — сказал Свищев. — Нужно разобраться, почему на спортивных площадках наступает скоропостижная смерть молодых парней. Не хватает внимания медицинского персонала? Детским и юношеским школам не хватает денег на оплату их труда? Не хватает квалифицированных специалистов? Очень много вопросов».

Депутат напомнил, что именно с медосмотра должны начинаться занятия спортом, чтобы на ранней стадии выявить возможные патологии, препятствующие спортивной карьере.

Свищев убежден, что нужно провести расследование этой смерти, установить, проводились ли необходимые медицинские тесты, не было ли каких-либо противопоказаний.

«Нужно провести полную инвентаризацию всех ДЮСШ на предмет наличия необходимого докторского состава и медоборудования. Направлю в Минспорта и Минздрав обращения с просьбой предоставить данные о смертях молодых спортсменов на соревнованиях и во время тренировок, почему это случается, и какие меры принимаются, чтобы предотвратить эти трагедии», — сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 17-летний российский футболист Михаил Колосов умер на тренировке. Спортсмену стало плохо во время подготовки, проходившей на московском стадионе «Рублево». Футболист был госпитализирован, однако врачам не удалось спасти его.