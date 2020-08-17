Дочь Веры Глаголевой показала редкий кадр умершей актрисы

Москва, 17 августа. Дочь актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская опубликовала архивную семейную фотографию на своей странице в Instagram. На снимке она запечатлена вместе со своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми и матерью.

«Три года без тебя. Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю», — подписала снимок Шубская.

Редкое семейное фото растрогало подписчиков Настасьи, которые выразили ей слова поддержки. При этом многие пользователи Сети признались, что тоже не скучают по Вере Глаголевой.

«Вечная и светлая память вашей мамочке. Всегда с любовью вспоминаю о Верочке», — пишет katyalelofficial.

«Как она была счастлива в этот день! Очень не хватает ее тепла и мудрости, ее света!» — отмечает katya_mtsitouridze.

«Ваша мама замечательная. Такие нежные, трепетные роли оставила. Пересматриваю фильмы с удовольствием», — признается alinaali_mkl.

«Великая русская актриса. Несла в себе чистый и светлый заряд красоты, творчества и вдохновения», — пишет gulzhaina_sadykovna.

«Только такая прекрасная женщина могла воспитать таких заботливый дочерей», — отмечает inna_kash.

«Прекрасные дочери, прекрасной и чудесной матери», — пишет birdzhuturan.

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года от рака желудка. Дочери актрисы ежегодно чтят память своей матери. Наследницы проводят время в узком семейном кругу. В нынешнем году младшая дочь Настасья Шубская прилетела в Москву из США, где она живет со своим супругом российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Стоит отметить, что старшая дочь Глаголевой, актриса и балерина Анна Нахапетова, также опубликовала в личном блоге архивное фото с матерью в честь годовщины ее смерти.