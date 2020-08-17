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Дочь Веры Глаголевой показала редкий кадр умершей актрисы

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Дочь Веры Глаголевой показала редкий кадр умершей актрисыМосква, 17 августа. Дочь актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская опубликовала архивную семейную фотографию на своей странице в Instagram. На снимке она запечатлена вместе со своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми и матерью.

«Три года без тебя. Очень тебя не хватает, мамуль! Люблю», — подписала снимок Шубская.

Дочь Веры Глаголевой показала редкий кадр умершей актрисыРедкое семейное фото растрогало подписчиков Настасьи, которые выразили ей слова поддержки. При этом многие пользователи Сети признались, что тоже не скучают по Вере Глаголевой.

«Вечная и светлая память вашей мамочке. Всегда с любовью вспоминаю о Верочке», — пишет katyalelofficial.

«Как она была счастлива в этот день! Очень не хватает ее тепла и мудрости, ее света!» — отмечает katya_mtsitouridze.

«Ваша мама замечательная. Такие нежные, трепетные роли оставила. Пересматриваю фильмы с удовольствием», — признается alinaali_mkl.

«Великая русская актриса. Несла в себе чистый и светлый заряд красоты, творчества и вдохновения», — пишет gulzhaina_sadykovna.

«Только такая прекрасная женщина могла воспитать таких заботливый дочерей», — отмечает inna_kash.

«Прекрасные дочери, прекрасной и чудесной матери», — пишет birdzhuturan.

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года от рака желудка. Дочери актрисы ежегодно чтят память своей матери. Наследницы проводят время в узком семейном кругу. В нынешнем году младшая дочь Настасья Шубская прилетела в Москву из США, где она живет со своим супругом российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Стоит отметить, что старшая дочь Глаголевой, актриса и балерина Анна Нахапетова, также опубликовала в личном блоге архивное фото с матерью в честь годовщины ее смерти.

«Время не лечит, оно лишь заставляет привыкать», — подписала снимок Нахапетова.

Дочь Веры Глаголевой показала редкий кадр умершей актрисы

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