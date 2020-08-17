Зеленский предупредил о влиянии событий в Белоруссии на Украину

Киев, 17 августа. Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с главами силовых структур, об этом сообщила пресс-служба офиса президента страны.

В пресс-службе отметили, что на закрытом совещании присутствовали руководители силовых и разведывательных структур, а также председатели ряда областных государственных администраций. В ходе совещания у главы государства обсуждались протесты в Белоруссии и их влияние на Украину.

Зеленский предупредил, что события в соседней республике могут сказаться на ситуации на Украине. В ходе совещания была дана оценка как внутриполитической ситуации в Белоруссии, так и «многочисленным внешним факторам, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий».

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.

Политолог Наталия Елисеева оценила в комментарии телеканалу «360» реакцию Лукашенко на события в стране. Эксперт отметила, что Лукашенко выражает больше опасения даже не за свою судьбу, а за будущее Белоруссии.