Киев, 17 августа. Депутаты Верховной рады в большинстве своем не поддерживают идею внести в конституцию страны пункт об особом статусе Донбасса. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, в украинском парламенте «даже близко нет» голосов в поддержку мер, прописанных в Минских соглашениях.

«Это практически невозможно… <…> 450 депутатов имеют право каждый на свою позицию и свое мнение, голосовать так, как велит внутреннее состояние и ориентируют избиратели», — добавил Кравчук.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. В тот год в Киеве произошел государственный переворот, который не приняли жители Донецкой и Луганской народных республик. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта в Донбассе на регулярной основе обсуждается в «нормандском формате», а также контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.