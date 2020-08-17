Разведчик КГБ СССР прокомментировал шпионский скандал в Нидерландах

Нидерланды просто не могли не попытаться использовать аппаратуру слежения, заявил ФАН ветеран службы внешней разведки КГБ СССР Георгий Санников.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что в машине военного атташе РФ в Нидерландах была найдена аппаратура для слежки. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте министерства.

Сразу после обнаружения жучка временную поверенную Доминик Баккер-Кюлинг вызвали в МИД России и выразили решительный протест в связи с инцидентом.

«Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях», — значится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения между Москвой и Амстердамом. Комментируя разразившийся шпионский скандал, ветеран Службы внешней разведки КГБ СССР, член Союза писателей России Георгий Санников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «практика использования аппаратуры слежения отработана давно, поэтому Нидерланды просто не могли не попытаться использовать ее».

«Все это примитивно и просто делается (установка аппаратуры слежения. — Прим. ФАН). Абсолютно все государства, ну разве что кроме Эфиопии и ряда других африканских стран, пользуются прослушкой. Не могу сказать, что это для кого-то секрет, к тому же сегодня техника и технологии стали настолько совершенны, что позволяют собирать практически любую информацию — аудио, видео, другие данные. Ну а наши использовали специальную технику, которая их (жучки. — Прим. ФАН) обнаруживает, больше сказать не могу, я бывший агент», — заключил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что вместо борьбы с общими проблемами власти Нидерландов активно пытаются использовать Россию для создания образа врага. Она напомнила о памятке по борьбе со шпионажем, которую выпустила голландская служба разведки и безопасности. В ней напечатаны данные о российских и китайских спецслужбах, якобы действующих на территории Нидерландов. Такой подход Захарова назвала «новым витком шпиономании».

Напомним, в сентябре 2018 года власти Нидерландов заявили о задержании «русских шпионов», которые якобы пытались получить данные секретной лаборатории в Швейцарии. Ряд зарубежных СМИ опубликовали сообщения о задержании в Нидерландах двух человек, которые якобы являются гражданами РФ.

Журналисты швейцарской Tages-Anzeiger тогда бездоказательно утверждали, что «шпионы» будто бы пытались выведать в Нидерландах информацию о секретной лаборатории в швейцарском Шпице. Зарубежные СМИ моментально связали деятельность россиян с «делом Скрипалей», так как лаборатория якобы помогала расследовать этот инцидент в Солсбери.

По некоторым данным, задержание шпионов стало результатом совместной операции спецслужб сразу нескольких стран — Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. По словам источников СМИ, при себе у «россиян» было некое «шпионское оборудование».