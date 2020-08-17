Москва, 17 августа. Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам на 0,23-0,3 процентных пункта. Информацию об этом опубликовала пресс-служба кредитной организации.

Таким образом, максимальная ставка по вкладу «Сохраняй» составляет в 3,56% годовых с учетом капитализации процентов (ранее она была установлена на уровне 3,86% — Прим. ФАН). Максимальную ставку по вкладу «Пополняй» опустили до 3,09% (или на 0,23 процентных пункта). Ставка в 4% годовых предлагается клиентам в рамках акционного вклада «Встречай Осень» при размещении средств на срок от одного до двух лет.

Напомним, в прошлый раз решение о снижении ставок по депозитам в среднем 0,8 процентных пункта Сбербанк принял 2 июля.

Новое снижение ставок по вкладам стало ожидаемым. Ранее такой сценарий не исключили представители ряда российских банков. Снижение ставок по кредитам и депозитам связывали с рекордным снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,25% годовых. Тогда, как отмечает ТАСС, финансовые организации собирались привлекать клиентов промоакциями.