Европарламент не признал результаты президентских выборов в Белоруссии

Брюссель, 17 августа. Депутаты Европейского парламента не признают результаты президентских выборов в Белоруссии и считают Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении партий ЕП.

«Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе», — говорится в сообщении.

Европейские парламентарии осуждают «акты насилия», совершенные против митингующих, и призывают к полному расследованию этих действий. Также они негативно отреагировали на подавление Интернета и СМИ, запугивание журналистов с целью прекращения информационного потока о ситуации в республике.

«В этой связи мы напоминаем Александру Лукашенко о его ответственности. <…> Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных и политических заключенных, которые были задержаны до и во время избирательной кампании», — приводит «Взгляд» сообщение ЕП.

Президентские выборы состоялись в Белоруссии 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко, который получил более 80% голосов избирателей. Эта победа на выборах главы государства стала для Лукашенко шестой.

После президентских выборов в республике вспыхнули акции протеста. Демонстранты ежедневно выходят на улицу, сообщил НСН. Накануне также состоялся митинг в поддержку действующего президента.

Ранее Медиагруппа «Патриот» заявила, что окажет любую медийную поддержку Лукашенко. Она также напомнила, что оппозиционные кандидаты, в частности, Тихановская делает громкие заявления из Литвы. Прямые контакты с Западом, которые оппозиционеры даже не скрывают, дают основания полагать, что беспорядки в Белоруссии созданы искусственно и спровоцированы извне.