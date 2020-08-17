Варшава, 17 августа. Растущее присутствие Военно-морского флота России в Средиземном и Черном море, а также дислокация вооруженных частей на полуострове Крым становятся серьезной проблемой для стран Европы и НАТО. Об этом пишет обозреватель польского издания Defence24 Марек Домбровский.

Автор статьи уверен, что Москва планирует создать из крымского полуострова мощный военный бастион, который позволит ей защищать свои интересы на западном направлении.

В издании отмечают, что Россия обладает крупным и мощным Военно-морским флотом, который способен проводить различные крупные операции в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме этого в Крыму базируются ракетные комплексы и истребители боевой авиации. На полуострове организована большая сеть систем ПВО, которая не позволит самолетам противника нанести упреждающий удар в случае возникновения крупного военного конфликта.

Домбровский уверен, что усиление русского Крыма заставит НАТО умерить аппетит в Средиземном море, поскольку на полуострове размещены боевые корабли, способные быстро и эффективно передислоцироваться к месту военных действий и вступить в бой, отвечая на возможную военную агрессию со стороны Североатлантического альянса. Сейчас же Москва регулярно поддерживает свое военное присутствие в Средиземном море благодаря новым и модернизированным базам, построенным на крымском полуострове, передает «Царьград».

«Русские с нынешними системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже способны атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива», – резюмирует Домбровский.

Ранее информационное издание Sohu опубликовало статью о последствиях переброски американских солдат из Германии в Польшу. Авторы материала уверены, что подобное решение Вашингтона может спровоцировать развал НАТО.