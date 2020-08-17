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Усиление русского Крыма заставит НАТО умерить аппетит в Средиземном море

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Усиление русского Крыма заставит НАТО умерить аппетит в Средиземном море

Варшава, 17 августа. Растущее присутствие Военно-морского флота России в Средиземном и Черном море, а также дислокация вооруженных частей на полуострове Крым становятся серьезной проблемой для стран Европы и НАТО. Об этом пишет обозреватель польского издания Defence24 Марек Домбровский.

Автор статьи уверен, что Москва планирует создать из крымского полуострова мощный военный бастион, который позволит ей защищать свои интересы на западном направлении.

Усиление русского Крыма заставит НАТО умерить аппетит в Средиземном море

В издании отмечают, что Россия обладает крупным и мощным Военно-морским флотом, который способен проводить различные крупные операции в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме этого в Крыму базируются ракетные комплексы и истребители боевой авиации. На полуострове организована большая сеть систем ПВО, которая не позволит самолетам противника нанести упреждающий удар в случае возникновения крупного военного конфликта.

Усиление русского Крыма заставит НАТО умерить аппетит в Средиземном море

Домбровский уверен, что усиление русского Крыма заставит НАТО умерить аппетит в Средиземном море, поскольку на полуострове размещены боевые корабли, способные быстро и эффективно передислоцироваться к месту военных действий и вступить в бой, отвечая на возможную военную агрессию со стороны Североатлантического альянса. Сейчас же Москва регулярно поддерживает свое военное присутствие в Средиземном море благодаря новым и модернизированным базам, построенным на крымском полуострове, передает «Царьград».

«Русские с нынешними системами, установленными в Крыму или вблизи него, уже способны атаковать половину Европы (включая почти всю территорию Польши), восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива», – резюмирует Домбровский.

Ранее информационное издание Sohu опубликовало статью о последствиях переброски американских солдат из Германии в Польшу. Авторы материала уверены, что подобное решение Вашингтона может спровоцировать развал НАТО.

Источник: Defence24
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