Жириновский рассказал о предложении поддержать украинских националистов

Москва, 17 августа. Владимир Жириновский заявил, что отказался сотрудничать с украинской партией «УДАР». С таким предложением к нему якобы обращался Михаил Зурабов, будучи послом России на Украине. Об этом лидер ЛДПР рассказал в эфире Youtube-шоу.

В эфире «Соловьев Life» Владимир Жириновский рассказал о предложении бывшего российского дипломата Михаила Зурабова, которое политик посчитал «непристойным». По словам главы ЛДПР в 2013 году ему предлагали сотрудничество с националистической партией УДАР, возглавляемой Владимиром Кличко.

«Мне Зурабов, когда я был там в январе 2013-го года, советует: «Вы давайте, сориентируйтесь на партию «УДАР» Кличко, с ней у вас будет хорошее сотрудничество». Представляешь, нам рекомендуют сотрудничество с явной антирусской партией. Потому что он ничего не понимает», — заявил Жириновский.

Ведущий программы Владимир Соловьев также нелестно высказался о дипломате, подчеркнув, что не хотел бы вспоминать Зурабова.

«Я считаю, что то, что он подсунул нашей власти предложение признать законно избранным президентом Украины Порошенко — это была ужасающая ошибка», — отметил Соловьев.

В диалоге журналист и политик сошлись на том, что такое предложение Михаил Зурабов сделал в личных целях, для продвижение собственного бизнеса.