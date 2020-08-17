Онищенко раскритиковал «шоу» вокруг российской вакцины от коронавируса

Воздержаться от шумихи вокруг отечественной вакцины от коронавируса призвал российских ученых, а также СМИ депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко. По словам парламентария, даже во времена СССР, когда совершались прорывные открытия в области вакцинации, никому не приходило в голову устраивать вокруг этого шоу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала журналистам, что новосибирский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» приступил ко второму этапу испытаний на добровольцах вакцины против COVID-19.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, доктора медицинских наук, академика РАН Геннадия Онищенко, постоянное муссирование в СМИ темы российской вакцины — только во вред делу.

«Стратегию химической и биологической безопасности нашей страны, которую в 2019 году президент России новым указом утвердил до 2025 года, никто не отменял. Должен сказать, что к реализации этой программы еще даже не приступали, хотя это необходимо делать, — отметил Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — В частности, именно поэтому я с огромной настороженностью отношусь к шумихе, которую устроили вокруг создания российской вакцины против коронавируса».

Парламентарий подчеркнул, что с огромным уважением относится к приоритету нашей страны в деле создания вакцины от COVID-19, но раскритиковал большое количество непрофессиональных, с его точки зрения, заявлений в СМИ на эту тему.

«Скоро 50 лет как я работаю в этой области, мы создавали десятки вакцин, но никогда вокруг этого не устраивали подобное шоу, фактически дискредитирующее всю работу. Даже американцы так не делают, хотя у них вся жизнь — сплошное шоу! Да, здорово, что мы создали эту вакцину, но, повторю, шоу из этого делать не надо. Есть вопросы, особенно в медицине, которые требуют тишины. Существуют проблемы, которые не любят публичности. Не надо путать важный с государственной точки зрения вопрос создания вакцины от COVID-19 с околополитическими играми. Такой подход только дискредитирует огромную работу ученых и практиков в угоду сиюминутным интересам, а также сбивает с толку наших граждан», — отметил собеседник ФАН.

По мнению парламентария, недоброжелатели России могут использовать это «шоу» в рамках гибридной войны против нашей страны.

«Создание любой вакцины, в том числе от COVID-19, — это во многом вопрос биологической безопасности государства. Нельзя допустить, чтобы столь важный фактор в чувствительной области наши недруги попытались использовать для дестабилизации ситуации, в том числе в политической и экономической сферах. Последствия могут быть серьезные», — предупредил Геннадий Онищенко.

Ранее в СМИ появилась информация о первой в мире российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которую создали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Первыми в нашей стране предлагается вакцинировать медиков, а также специалистов, работающих с детьми.