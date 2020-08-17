Адвокат сообщил о готовности Ефремова дать показания в суде 18 августа

Москва, 17 августа. Актер Михаил Ефремов из-за плохого самочувствия не присутствовал в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на отсутствие прогулок. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Ефремов не прибыл сегодня, он плохо себя чувствует», — сказал защитник.

По словам Пашаева, сейчас актер находится дома, из Боткинской больницы его выписали 15 августа. Артист планирует присутствовать на заседании по существу во вторник, 18-го числа, и давать показания.

Предыдущее судебное заседание по делу Ефремова оказалось сорванным. Актер был госпитализирован из Пресненского суда Москвы в Боткинскую больницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья с подозрением на инсульт.

Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Вечером 8 июня он находился за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с небольшим фургоном. Водитель последнего скончался в больнице.

Звезде отечественного театра и кино предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в нетрезвом виде. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.

Своей вины в случившемся артист так и не признал. Когда в августе СМИ опубликовали протокол, свидетельствующий, что актер все же осознает личную ответственность за аварию, Пашаев отказался подтверждать его подлинность, передает телеканал «360». При этом в ней заверил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Многие российские знаменитости, в том числе коллеги Ефремова, считают, что позволивший себе управление автомобилем пьяным актер должен понести реальное наказание.