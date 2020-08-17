Минтруд России назвал сумму выплат соцработникам за время пандемии

Москва, 17 августа. Сотрудникам социальных учреждений России за работу в период пандемии коронавируса выплатили около 9 млрд рублей. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе Минтруда России.

В ведомстве уточнили, что выплаты поступают работникам, которые трудились во время пандемии посменно и проживали в социальном учреждении.

«Врачам произведено более 3,6 тыс. выплат; работникам среднего медицинского персонала — около 55 тыс. выплат; социальным и педагогическим работникам — порядка 53 тыс. выплат; работникам младшего медперсонала — 106 тыс. выплат; техническим работникам — 93 тыс. выплат», — рассказали в пресс-службе Минтруда.

Напомним, что врачам в данных случаях дополнительно поступает по 40 тыс. рублей за каждую смену. А если они оказывали помощь заболевшим COVID-19, то доплата повышается до 60 тыс. рублей.

Социальные работники, педагоги и средний медперсонал получают по 25 тыс. рублей за смену, а за помощь больным коронавирусом доплату увеличивают до 35 тыс. рублей. Отметим, что младший медперсонал за смену при работе с пациентами с COVID-19 дополнительно получает 20 тыс. рублей, а технический персонал — 15 тыс. рублей.

В Минтруде также пояснили, что всего на стимулирующие выплаты сотрудникам соцучреждений из федерального бюджета было выделено 11,3 млрд рублей.

Напомним, первые случаи COVID-19 были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В России, по последним данным, насчитывается 927 745 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15740 летальных исходов, при этом выздоровели 736 101 человек.