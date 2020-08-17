Эксперты объяснили, зачем Украина разорвала очередное соглашение с Россией

Команда президента Украины Владимира Зеленского продолжает политику экс-главы государства Петра Порошенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Разрыв с Россией

Украинские власти прекратили действие соглашения с правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

«Сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение о прекращении соглашения между правительствами Украины и России о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года», — заявила она.

По ее словам, учитывая нынешнее состояние украинско-российских отношений, данное соглашение «утратило практическое значение и не соответствует национальным интересам Украины».

«Такое решение является логичным и последовательным шагом украинского правительства», — заключила Джапарова.

«Им нужно воровать втихаря»

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что решение украинского руководства полностью лежит в русле политики страны последних лет. Им не нужна торговля с Россией, которая бы строилась на взаимовыгодных основаниях.

«Им нужно воровать втихаря российский газ, пока за руку не поймают. Им нужно выклянчивать финансовую помощь на Западе. Им нужно распродавать оптом и в розницу то, что на Украине еще не распродано, включая черноземные сельскохозяйственные земли. А вот торговать с РФ им не нужно. Так что выступающая в качестве украинского националиста Эмине Джапарова сказала истинную правду, проговорилась, возможно, сама не желая того», — пояснил он.

По его мнению, антироссийская политика украинского правительства еще раз проявилась во всей своей наглядности. Это урок тем жителям Украины, которые пока что питают иллюзии, что президент Владимир Зеленский и его команда чем-то отличаются от Петра Порошенко с Андреем Парубием. По отношению к нашей стране — абсолютно ничем.

Шанс был

Политолог Андрей Иванов также считает, что команда Зеленского продолжает политику Порошенко. Причем делает это совсем уж вяло.

«По сути, и Порошенко все пять лет пребывания у власти только и искал, как бы еще задеть Москву. А рычагов ведь особых не было. Кроме обострения в Донбассе, конечно. У Зеленского и вовсе ничего не осталось. И вот выкапывают старые соглашения и обрубают последние нити. Наверное, скоро закроют культурный украинский центр в Москве, который пока еще работает», — пояснил Иванов.

Что такое торговые представительства? По словам эксперта, это возможность бизнесменам двух стран, которые далеки от политики, как-то взаимодействовать. Но Киев взял курс на то, чтобы объявить себя вообще другой планетой.

«Выстраивает во всех смыслах вокруг себя железный занавес. Хотя был шанс наладить отношения и найти компромиссы даже по очень сложным вопросам. Но для этого необходимо пересмотреть саму идеологию государственности. Вернее, создать с нуля некое подобие. Но яркие представления политического шапито намного милее сердцу украинских политиков», — заключил Андрей Иванов.

Напомним, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.