Орбакайте допоздна задержалась в особняке Руссо

Москва, 17 августа. Певицу Кристину Орбакайте и исполнителя Авраама Руссо связывают давние отношения. Артисты не только плотно сотрудничают, но и многие годы тесно дружат. Орбакайте показала фото с вечера в гостях у Руссо в Instagram.

По словам певицы, встреча прошла очень душевно. Гостья допоздна задержалась у приятеля в шикарном особняке.

«В гостеприимном, красивом и теплом доме у дорогого Авраама Руссо повспоминали, посмеялись и очень вкусно пообедали!» — написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 16 Авг 2020 в 10:43 PDT

В прошлом Орбакайте и Руссо часто вместе выступали, их песня «Просто любить тебя» стала настоящим хитом и до сих пор пользуется спросом у поклонников.

Ранее Орбакайте опубликовала редкое совместное фото с мамой Аллой Пугачевой. Поклонники разделились во мнениях: кто-то считает, что фото вышло удачным, а кто-то раскритиковал автора публикации за перебор с фотошопом.

На снимке мама с дочкой улыбаются, демонстрируя сходство. Обе блондинки, обе молодо выглядят и разбираются в тонкостях современного макияжа. При этом фото вышло не слишком четким, и поклонникам показалось, что все дело в излишней ретуши.