Назван объем первой партии вакцины от коронавируса

Москва, 17 августа. Объем первой промышленной партии вакцины против нового типа коронавируса, произведенной на входящем в группу АФК «Система» фармзаводе «Биннофарм», превысил 15 тысяч доз. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в понедельник.

В конце прошлой недели Минздрав России объявил о производстве в России первой партии вакцины против коронавируса. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

«На фармацевтическом заводе «Биннофарм», входящем в Группу АФК «Система», 14 августа 2020 года произведена первая промышленная партия вакцины в количестве 15 500 доз», — сообщили в компании, отметив, что вакцина произведена по заказу центра Гамалеи.

Неделю назад Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V». Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что необходимое количество вакцины для россиян можно будет произвести меньше чем за год.