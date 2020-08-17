Стало известно, кого Рома Жуков пригласил на свадьбу с молодой моделью

Москва, 17 августа. Звезда дискотеки 90-х Роман Жуков женится на модели Ольге Илларионовой. Стал известен список гостей на свадьбе.

Пятидесятитрехлетний музыкант женится на молодой модели. Церемония бракосочетания состоится 21 августа в одном из ресторанов Московской области.

Поздравить жениха придут коллеги по сцене. Среди них певцы Вадим Казаченко, Александр Айвазов, Шура, Сергей Чумаков и певицы Азиза, Марина Хлебникова. На празднике любви побывает известный стилист Сергей Зверев.

Свадьба рассчитана на 100 гостей, придут самые близкие. Торжество будет закрытым для прессы, передает «Пятый канал».

Ольга Илларионова — москвичка, она родилась в 1992 году. В 2015 году участвовала в конкурсе красоты Miss International. У нее двое детей, но имена отца модель скрывает.

Жуков родился в Орле, играл в группе «Мираж» и писал песни для «Ласкового мая». Песня «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики» стала его визитной карточкой.

Первый раз Жуков женился в 2005 году, в браке с Еленой у него родилось семеро детей. Однако в 2012 году одна из его дочерей попала под качели и получила серьезную травму, она скончалась. В 2017 году Жуков ушел из семьи.