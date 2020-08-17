ВОЗ призвала отказаться от карантина во время второй волны коронавируса

Женева, 17 августа. Всемирная организация здравоохранения призвала больше не вводить карантин из-за коронавируса. Об этом заявила главный эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По словам специалиста, при второй и последующих волнах COVID-19 введение карантина недопустимо. Ношения масок, перчаток и соблюдения социальной дистанции, как подчеркнула она, будет вполне достаточно. Ван Керкхове подчеркнула, что серьезные ограничительные меры нанесут сильный удар по экономике, которая и так пострадала при первой волне коронавируса, пишет «Газета Кемерова».

Ранее политолог Георгий Бовт в беседе с Infox.ru рассказал, чем вторая волна коронавируса будет отличаться от первой. По его словам, правительства стран мира окажутся перед более сложным выбором, чем когда они «закрывали экономику в первый раз». Последствия этого, по его оценке, оказались катастрофическими, и усугублять все вторым «локдауном» никто не захочет.

Напомним, по последним данным Роспотребнадзора, в России с начала эпидемии было выявлено 927 745 случаев коронавируса, из них 736 101 полностью выздоровели, 15 740 скончались.