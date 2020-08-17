Лукашенко выразил готовность поделиться президентскими полномочиями

Минск, 17 августа. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о готовности передать часть президентских полномочий после проведения референдума по изменению конституции страны. Об этом он рассказал в ходе выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время идет работа над поправками в конституцию, одна из которых предполагает перераспределение президентских полномочий, передает «БелТА».

«Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда», — пояснил глава государства.

Он также добавил, что готов поделиться полномочиями, однако подобные изменения должны осуществляться в рамках конституционного процесса.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила, что не признает результаты выборов. После завершения голосования в Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены применить водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.