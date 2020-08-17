Лукашенко предупредил о соответствующем ответе силовиков на провокации

Минск, 17 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что сотрудники силовых ведомств будут давать соответствующий ответ на провокации, его слова приводит БелТА.

Лукашенко обратил внимание, что провокации со стороны протестующих начались еще до выборов. Президент республики отреагировал на факты насилия в ходе протестов.

«Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: «Уходи!» Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, что кто-то попал под эту раздачу», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что силовые действия стали ответом на провокации со стороны участников уличных беспорядков, одному силовику сломали позвоночник.

«На провокации будем отвечать соответствующим образом <…> Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети», — добавил Лукашенко.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко победил на выборах с результатом 80,1%. Жители крупных городов вышли на улицы, требуя отмены результатов президентских выборов.