Киркоров отдал Манукяну часы, которые подарила Пугачева

Москва, 17 августа. Популярный певец Филипп Киркоров удивил поклонников отношением к подарку от бывшей супруги Аллы Пугачевой. Часы, которые когда-то подарила Примадонна, заметили на руке блогера и жениха ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой Давида Манукяна.

На золотых часах выгравирована на английском языке фраза «Филиппу с любовью от Аллы 1995». Блогер подписал кадр, на котором позирует с аксессуаром Филиппа Бедросовича: «История на руке».

Конечно, король эстрады не передарил ценный презент от бывшей возлюбленной, но дал понять, что не очень дорожит подарком от артистки.

«Доверил бы Филипп вещь, которая ему по-настоящему дорога, блогеру, с которым еще наверно даже не был знаком? Ответ, кажется, очевиден», — пишет «7дней.ру».

Поп-исполнитель познакомился с Манукяном незадолго до записи совместной песни «Ролекс». Клип российских звезд уже собрал в YouTube более четырех миллионов просмотров.

Бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» Руслан Солнцев резко высказался о совместном творчестве Киркорова и Манукяна. Он не стеснялся в выражениях, говоря о клипе селебрити. Солнцев был возмущен, что блогеры почему-то решили стать певцами, при этом не обладая никакими способностями к этому.