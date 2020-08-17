В Общественной палате поддержали признание АУЕ экстремистским движением

Движение АУЕ вызывает агрессию у молодежи и приводит к деструктивным последствиям, заявил Федеральному агентству новостей член Общественной палаты Москвы, заместитель председателя комиссии по спорту и молодежной политике Василий Дубенко.

Ранее Верховный суд России признал популярное среди российской молодежи криминальное движение АУЕ («Арестантский уклад един» или «Арестантское уголовное единство») экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ экстремистской организацией», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В Генпрокуратуре добавили, что во время судебного заседания было установлено, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией» — молодежным движением экстремистской направленности. Большое количество участников этого движения, по данным прокуроров, участвовали в массовых беспорядках, а в некоторых случаях даже являлись их организаторами.

«Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Запрет движения позволит защитить подростков от негативного влияния криминальных элементов и поспособствует «оздоровлению общества». С такой оценкой согласен политолог, член Общественной палаты Москвы, заместитель председателя комиссии по спорту и молодежной политике Василий Дубенко.

«Я полностью согласен с решением признать движение АУЕ экстремистской организацией, потому что те действия, к которым призывает эта организация, и те принципы, на которых она строится, говорят о том, что эта субкультура подпадает под экстремистскую и представляет очень большую опасность для молодежи. Она постулирует определенный устой, определенную культуру, которая может привести к каким-то плачевным действиям, которые могут совершать молодые ребята. Она вызывает агрессию среди молодежи и это очень большая проблема, так что такое решение Верховного суда я только приветствую», — сказал Василий Дубенко.

Подростки, которые склонны к криминалу, возвели субкультуру до настоящей идеологии и объекта поклонения. Ее часто используют в качестве приветствия во время идентификации «свой-чужой», при нападении на граждан. Движение подрывает целостность общества и государства, а также облагораживает образ бандитов. Считается, что движение зародилось около десяти лет назад в Забайкальском крае. Тогда полицейские выявили группировку, участникам которой было от 15 до 22 лет. Позже аббревиатуру стали использовать на территории всей страны. Проблемы возникали в образовательных учреждениях, в которых учащиеся выстраивали коммуникацию схожую с общением в местах лишения свободы.

Напомним, о необходимости более активной борьбы с АУЕ и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе. Там же добавляли, что субкультуру нужно не просто запрещать, а предлагать молодежи что-то взамен.