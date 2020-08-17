Адвокат Добровинский пообещал «очень важную веху» в уголовном деле Ефремова

Адвокат Александр Добровинский заявил, что судебное заседание с участием Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом, отложенное на 18 августа, может стать «очень важной вехой», при условии, конечно, что актер появится в зале суда.

Один из представителей защиты потерпевшей стороны — родных и близких погибшего по вине известного актера театра и кино Сергея Захарова — поделился с Федеральным агентством новостей своими мыслями о том, следует ли ждать 18 августа на очередном заседании Ефремова.

«Нас судья вызывает в суд, поэтому мы все должны прийти, — отметил Добровинский. — А вот придет туда господин Ефремов или нет, мне трудно сказать. Ну, думаю, суд все проверил, получил бумагу из больницы, поэтому я надеюсь, что заседание состоится».

По словам собеседника ФАН, в этом случае обвиняемому будет предъявлен гражданский иск в рамках действующего законодательства — до того момента, пока суд не удалился в совещательную комнату.

«От имени моих доверителей — потерпевших — я могу выдвинуть гражданский иск, — пояснил управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры». — Мои коллеги выдвинули [иски в] 6,5 и 7,5 млн рублей — это компенсация морального и материального вреда, которые понес старший сын после потери кормильца».

Суммы были согласованы с тремя потерпевшими, подчеркнул адвокат, поэтому он намерен предъявить во вторник гражданский иск к Ефремову.

«Это очень важная веха [во всем уголовном деле], — отметил адвокат. — Для видео же (которое доказывает, что именно артист был за рулем джипа в тот роковой вечер 8 июня. — Прим. ФАН) еще есть время».

На прошлой неделе Михаил Ефремов не смог участвовать в одном из заседаний, так как у него возникло подозрение на инсульт, и обвиняемого вынесли из зала суда на руках, после чего увезли в больницу.

Адвокат актера театра и кино Эльман Пашаев накануне заявил, что 17 августа его клиент в зале суда не появится — по состоянию здоровья, но во вторник прийти собирается.

Ранее защитник Ефремова очень нервно отреагировал на появившиеся предположения о том, что тот, как хороший артист, «сыграл инсульт».